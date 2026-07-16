Ο Άρης ολοκληρώνει μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του καλοκαιριού, καθώς ο Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον (25 ετών, 2,06 μ.) θα πρέπει πλέον να θεωρείται οριστικά παίκτης των «κιτρινόμαυρων», μετά την ενεργοποίηση του διετούς συμβολαίου που είχε υπογράψει.

Μια μεταγραφή που στις αρχές του καλοκαιριού έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολη, πλέον παίρνει επίσημη μορφή. Η συμφωνία που είχε επιτευχθεί πριν από περίπου τρεις εβδομάδες προέβλεπε δικαίωμα αποδέσμευσης (opt out) έως τις 15 Ιουλίου, σε περίπτωση που ο Αμερικανός φόργουορντ εξασφάλιζε εγγυημένο συμβόλαιο από ομάδα του ΝΒΑ. Η προθεσμία ολοκληρώθηκε στις 08:00 το πρωί της Πέμπτης (17/7, ώρα Ελλάδας), χωρίς να προκύψει τέτοια πρόταση, γεγονός που ενεργοποίησε αυτόματα τη συμφωνία του με τον Άρη και ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη για το ρόστερ της ομάδας.

Το προηγούμενο διάστημα οι εκπρόσωποι του Ερλ Ρόμπινσον πραγματοποίησαν κύκλο επαφών με συλλόγους του ΝΒΑ, αναζητώντας μια συμφωνία που θα του εξασφάλιζε όχι μόνο εγγυημένο συμβόλαιο, αλλά και ουσιαστικό ρόλο στο αγωνιστικό πλάνο.

Από την πλευρά του, ο Άρης κάλυπτε τόσο τις οικονομικές απαιτήσεις του 25χρονου όσο και τις αγωνιστικές του φιλοδοξίες. Για τον λόγο αυτό, οι εκπρόσωποί του εισηγήθηκαν την υπογραφή του συμβολαίου με την ελληνική ομάδα, συμπεριλαμβάνοντας τη ρήτρα αποχώρησης, εκτιμώντας ότι μέχρι την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας θα είχε ξεκαθαρίσει η κατάσταση όσον αφορά το ΝΒΑ.

Την περασμένη σεζόν ο Ερλ Ρόμπινσον αγωνίστηκε αρχικά στους Ντάλας Μάβερικς και στη συνέχεια στους Ιντιάνα Πέισερς, με τους οποίους κατέγραψε κατά μέσο όρο 4,6 πόντους και 5,2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς το πέρασε στην G League με τους Texas Legends, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, μετρώντας 16,8 πόντους, 11,6 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 29 συμμετοχές, επίδοση που αποτέλεσε την καλύτερη δημιουργική παρουσία της καριέρας του.