Με 14 ομάδες θα συνεχίσει να διεξάγεται το πρωτάθλημα της Super League, καθώς δεν πέρασε η αναδιάρθρωση που είχε προταθεί.

Το θέμα συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της διοργανώτριας αρχής, έπειτα από το σχετικό αίτημα που είχε υποβληθεί, ωστόσο δεν υπήρξε η απαιτούμενη στήριξη για να προχωρήσει η αλλαγή.

Ο Ηρακλής είχε καταθέσει επίσημη πρόταση να γίνουν 16 οι ομάδες από τη σεζόν 2027/28, ωστόσο στην ψηφοφορία που έγινε δεν συγκέντρωσε τα 3/4 των ψήφων.

Έτσι το format της Super League παραμένει ακριβώς το ίδιο. Με play offs τίτλου 1-4, play offs Conference League 5-8 (θα διαιρούνται ξανά διά δύο οι βαθμοί της κανονικής περιόδου) και play out για τις θέσεις 9-14.

Επίσης, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras, προκειμένου να διασφαλιστεί έτσι περαιτέρω η ακρίβεια και η διαφάνεια των διαιτητικών αποφάσεων.

Αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου (21:00) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League και η πρώτη αγωνιστική θα γίνει το σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου.