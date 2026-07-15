Μπροστά στο αδιέξοδο με το 7-7 και στη δεύτερη ψηφοφορία για την προεδρία στην Super League, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε την λύση και αποδέχθηκε την πρόταση για εναλλασσόμενη προεδρία με τον Γιάννη Αλαφούζο, υπογραμμίζοντας πως η απόφασή του έχει ως μοναδικό σκοπό να μη βρεθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο σε νέο αδιέξοδο.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού τόνισε ότι δεν επιθυμεί να δημιουργηθεί περαιτέρω ένταση γύρω από τη Super League και υποστήριξε ότι προχωρά σε αυτή την κίνηση προκειμένου να διαφυλαχθεί η ομαλή λειτουργία του συνεταιρισμού.

«Ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτό το λόγο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Έτσι μετά από διαβουλεύσεις, αποφασίστηκε ο Γιάννης Αλαφούζος να είναι πρόεδρος της Super League τον πρώτο χρόνο (2026-27) και ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον δεύτερο (2027-28).