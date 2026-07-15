Το σχέδιο του Ολυμπιακού αν φύγει ο Τζολάκης

Η πρόταση της Χαλ για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη μπορεί να μην ικανοποίησε τον Ολυμπιακό, ωστόσο άνοιξε έναν κύκλο συζητήσεων που δύσκολα θα κλείσει άμεσα. Οι «Eρυθρόλευκοι» δεν έχουν πρόθεση να παραχωρήσουν τον διεθνή τερματοφύλακα με τα χρήματα που προσφέρθηκαν, όμως η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του παραμένει καθοριστική, καθώς η συμφωνία ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι.

Στο λιμάνι έχουν ήδη καταστρώσει το εναλλακτικό τους πλάνο. Η πρώτη επιλογή, εφόσον προκύψει πώληση, είναι η επιστροφή του Ζοζέ Σα. Ο Πορτογάλος γνωρίζει άριστα το περιβάλλον του συλλόγου, διαθέτει την εμπειρία που απαιτείται και παραμένει μια περίπτωση που μπορεί να προχωρήσει μέσω των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την πλευρά του. Παράλληλα εξετάστηκε και ο Ορλάντο Χιλ, όμως το γεγονός ότι πιάνει θέση ξένου και δεν ταιριάζει απόλυτα στο αγωνιστικό προφίλ που ζητά ο Μεντιλίμπαρ, καθιστά την περίπτωσή του αρκετά πιο περίπλοκη.

Η έξοδος του Ορτέγκα και το «άνοιγμα» για μεταγραφή

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα βρίσκεται πλέον στη λίστα των παικτών που είναι πιθανό να αποχωρήσουν μέσα στο καλοκαίρι. Η πλευρά του Αργεντινού έχει ενημερώσει τον Ολυμπιακό ότι αναζητά πρόταση, με τη Ρίβερ Πλέιτ να εμφανίζεται διατεθειμένη να προσφέρει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διερευνάται ενδιαφέρον και από συλλόγους του Μεξικού.

Στον Ολυμπιακό αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο πώλησης, καθώς ο 26χρονος αριστερός μπακ μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και παράλληλα θα απελευθερωθεί μία πολύτιμη θέση ξένου στο ρόστερ. Οι άνθρωποι της ομάδας θεωρούν πως ο κύκλος του Ορτέγκα στο λιμάνι πλησιάζει στο τέλος του και ήδη εξετάζονται λύσεις για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας, ώστε να είναι έτοιμοι σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Οσο για τον… Οσο, είναι κοντά, για πολλούς αρκετά κοντά!

Η υπόθεση Πινέδα θυμίζει ξανά… μεξικάνικο σήριαλ

Για ακόμη ένα καλοκαίρι, το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας, με το σίριαλ να θυμίζει… μεξικάνικη σαπουνόπερα. Παρά τα συνεχή δημοσιεύματα από το Μεξικό που συνδέουν τον διεθνή μέσο με τη Μοντερέι, μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ δεν έχει φτάσει καμία επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.

Την ίδια ώρα, ούτε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την Ένωση ή έχει μεταφέρει στους ανθρώπους του συλλόγου την επιθυμία του να επιστρέψει άμεσα στην πατρίδα του. Στην ΑΕΚ υπάρχει η πεποίθηση ότι, όταν και εφόσον ο Πινέδα αποφασίσει τα επόμενα χρόνια πως ήρθε η στιγμή να γυρίσει στο Μεξικό, η ομάδα θα αντιμετωπίσει θετικά το αίτημά του και δεν θα σταθεί εμπόδιο στην επιθυμία του. Προς το παρόν, όμως, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό που να δείχνει ότι η αποχώρησή του βρίσκεται προ των πυλών.

Η απόφαση που «πάγωσε» την υπόθεση Τολιόπουλου

Μπορεί το όνομα του Βασίλη Τολιόπουλου να έπαιξε δυνατά για τον ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, όμως η υπόθεση δεν πρόκειται να προχωρήσει. Στον «Δικέφαλο» εξέτασαν διεξοδικά όλα τα δεδομένα, υπήρξαν συζητήσεις και η περίπτωσή του απασχόλησε έντονα τον σχεδιασμό της ομάδας, ωστόσο στο τέλος επικράτησε διαφορετική λογική.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, σε συνεργασία με τους ανθρώπους που «τρέχουν» τον μεταγραφικό σχεδιασμό, άναψε… κόκκινο φως στην υπόθεση, εκτιμώντας ότι η περιφέρεια διαθέτει ήδη τις απαραίτητες επιλογές και πως δεν υπήρχε λόγος να διαταραχθούν οι ισορροπίες του ρόστερ με μία ακόμη προσθήκη.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο Τολιόπουλος αποτελούσε μια ιδιαίτερα ελκυστική λύση και η περίπτωσή του είχε αξιολογηθεί θετικά, στον ΠΑΟΚ αποφάσισαν να κάνουν πίσω και να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε άλλες ανάγκες της ομάδας. Άλλωστε, ο διεθνής γκαρντ εξακολουθεί να ανήκει στον Παναθηναϊκό, γεγονός που έκανε την υπόθεση ακόμη πιο σύνθετη.

Ζεσταίνεται η υπόθεση Ντόρσεϊ – Το τετ α τετ που αλλάζει τα δεδομένα

Το μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό, όμως οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι οι δύο πλευρές κινούνται προς κοινή κατεύθυνση.

Παρότι ο διεθνής γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες ανάμεσα σε εκπρόσωπο του Ντόρσεϊ και στελέχη του Ολυμπιακού, με το κλίμα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετικό.

Οι επαφές δεν είχαν χαρακτήρα τυπικής ενημέρωσης, αλλά ουσιαστικής διερεύνησης των προθέσεων και των δύο πλευρών, γεγονός που έχει ενισχύσει αισθητά το σενάριο της παραμονής του 29χρονου γκαρντ στο ΣΕΦ. Το θέμα παραμένει ανοιχτό, όμως οι ενδείξεις είναι πλέον πιο αισιόδοξες, με νέο κύκλο επαφών να έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, όταν αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά η κατάσταση.