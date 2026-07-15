Το όνομα του Τολιόπουλου είχε βρεθεί στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος τις τελευταίες εβδομάδες, με ΠΑΟΚ και Άρη να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του, ενώ ο 29χρονος εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν εκείνος που είχε καταθέσει την πιο ανταγωνιστική πρόταση, τόσο προς τον παίκτη όσο και προς τους «πράσινους», προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ωστόσο, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη διεκδίκηση του διεθνούς γκαρντ, αποσύροντας την πρότασή τους.

Έτσι, η υπόθεση του Τολιόπουλου μπαίνει σε νέα τροχιά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις του ίδιου του παίκτη και των ομάδων που εξακολουθούν να παρακολουθούν την περίπτωσή του.