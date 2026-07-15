Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ζοέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό, με τον Ισπανό εξτρέμ να αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της συμφωνίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία τόσο με την Τζιρόνα όσο και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν πλέον για την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής.

Ο 21χρονος ακραίος επιθετικός αποτελούσε μία από τις βασικές επιλογές της ομάδας του Πειραιά, με τις επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές να διαρκούν περισσότερο από έναν μήνα. Στον Ολυμπιακό έχουν ξεχωρίσει τα χαρακτηριστικά του νεαρού ποδοσφαιριστή και εκτιμούν πως μπορεί να αποτελέσει σημαντική προσθήκη για το μέλλον αλλά και το παρόν της ομάδας.

Το πρόγραμμα προβλέπει άφιξη του Ρόκα στην Ελλάδα την Τετάρτη, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Στη συνέχεια αναμένεται να αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Βλάαρντινγκεν, όπου βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού για το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Ισπανός εξτρέμ αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των «ερυθρόλευκων», έχοντας μάλιστα την ευκαιρία να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες στα φιλικά απέναντι σε Φορτούνα Σιτάρντ και Άγιαξ.