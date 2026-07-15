Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Ατλάντα ενόψει της μεγάλης ημιτελικής αναμέτρησης ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως το παιχνίδι «υψηλότερου κινδύνου» του Μουντιάλ.

Η βαθιά ιστορική αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο χώρες έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές, με το FBI, τη FIFA και την τοπική αστυνομία να πραγματοποιούν συσκέψεις για την αποφυγή πιθανών εντάσεων μεταξύ των οπαδών. Ήδη κυκλοφόρησαν εικόνες από την Αργεντινή, όπου φίλαθλοι εμφανίστηκαν να καίνε τη σημαία της Μεγάλης Βρετανίας, ενισχύοντας το κλίμα έντασης πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση.

Για πρώτη φορά στη διοργάνωση, οι φίλαθλοι των δύο ομάδων θα εισέρχονται από διαφορετικές πύλες, ενώ η αστυνομία της Ατλάντα έχει ενισχύσει την παρουσία της με επιπλέον προσωπικό και μέσα ασφαλείας σε όλη την πόλη.

Η υπουργός Ασφαλείας της Αργεντινής, Αλεχάντρα Μοντεολίβα, αποκάλυψε πως περίπου 1.600 αστυνομικοί θα βρίσκονται σε ετοιμότητα, τονίζοντας πως στόχος είναι μια ειρηνική γιορτή του ποδοσφαίρου.

Η αντιπαλότητα των δύο εθνών έχει βαθιές ρίζες, με σημαντικότερο σημείο αναφοράς τον πόλεμο των Φόκλαντς το 1982. Η σύγκρουση για τα νησιά, που η Αργεντινή αποκαλεί Μαλβίνες, άφησε πίσω της περισσότερους από 900 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, δημιουργώντας ένα ιστορικό φορτίο που συχνά μεταφέρεται και στο ποδόσφαιρο.

Παρά την ένταση, οι αρχές και των δύο πλευρών υπογραμμίζουν πως η αναμέτρηση πρέπει να αποτελέσει γιορτή και όχι πεδίο αντιπαράθεσης. Η Ποδοσφαιρική Ένωση Φιλάθλων της Αγγλίας κάλεσε τους οπαδούς να συνεχίσουν τη μέχρι τώρα καλή συμπεριφορά τους στη Βόρεια Αμερική και να δείξουν σεβασμό, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο μπορεί να ενώνει ακόμη και τις πιο μεγάλες αντιπαλότητες.