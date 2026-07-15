Σε επίπεδο Μουντιάλ όταν μιλάμε για αντιπαλότητες μια από τις πρώτες που έρχονται στο μυαλό όλων είναι αυτή της Αγγλίας και της Αργεντινής ή της Αργεντινής και της Αγγλίας.

Μια αντιπαλότητα που εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου είχε σκληρά μαρκαρίσματα, κόκκινες κάρτες, ρατσιστικά σχόλια και εκτός γηπέδου πολιτικές διαμάχες με αποκορύφωμα την σύγκρουση των Φώκλαντ.

Ωστόσο δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα. Ο πρώτος καταγεγραμμένος ποδοσφαιρικός αγώνας στην Αργεντινή διοργανώθηκε από Βρετανούς σιδηροδρομικούς εργάτες το 1867. Στην συνέχεια φημισμένοι σύλλογοι όπως η Νιούες Όλντ Μπόις και η Ροσάριο Σεντράλ ιδρύθηκαν από την κοινότητα των Βρετανών της Αργεντινής.

Συγκεκριμένα, η Ροσάριο Σεντράλ ιδρύθηκε παραμονή Χριστουγέννων του 1889 από την Αγγλική εταιρεία που εκμεταλλευόταν τον Κεντρικό Σιδηρόδρομο Αργεντινής, γι’ αυτό και το όνομα Σεντράλ (κεντρικός). Οι πρώτοι αθλητές ήταν Άγγλοι εργαζόμενοι της εταιρείας και η πρώτη φανέλα της ομάδας είχε λευκές και κόκκινες ρίγες, στα χρώματα της Αγγλικής σημαίας.

Αργότερα το 1903 ιδρύθηκε η Νιούες Όλντ Μπόις από απόφοιτους του Αγγλικού Εμπορικού Κολλεγίου του Ροσάριο και ονομάσθηκε έτσι προς τιμήν του διευθυντή του κολλεγίου, Άιζακ Νιούελ. Χρώματα της ομάδας το κόκκινο (από την Αγγλική καταγωγή του Νιούελ) και το μαύρο (από τη Γερμανίδα σύζυγό του).

Ακόμα και η Ρίβερ Πλέιτ έχει Αγγλικές επιρροές. Το Ρίβερ Πλέιτ είναι η Αγγλική ονομασία του ποταμού Ρίο ντε λα Πλάτα, στις όχθες του οποίου είναι κτισμένο το Μπουένος Άιρες, ενώ κάποιος από τους ιδρυτές του συλλόγου έμαθε ποδόσφαιρο παρακολουθώντας Άγγλους ναύτες να παίζουν στην προκυμαία του λιμανιού, δίπλα σε κιβώτια που έγραφαν Ρίβερ Πλέιτ.

Είναι σαφές ότι οι Βρετανοί επηρέασαν στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής από το ξεκίνημά του. Αργότερα μάλιστα και συγκεκριμένα, το 1951 η Αργεντινή έγινε η δεύτερη χώρα μετά τη Σκωτία που αντιμετώπισε την Αγγλία σε επίσημο διεθνές φιλικό στο Γουέμπλεϊ, όπου η Αγγλία κέρδισε με 2-1 μπροστά σε 99.000 θεατές.

Δύο χρόνια αργότερα το 1953 οι δύο χώρες έδωσαν το δεύτερο διεθνές φιλικό τους παιχνίδι αυτή τη φορά στην Αργεντινή και έληξε με 0-0 μπροστά σε 80.000 φιλάθλους. Ένα ματς μάλιστα που διακόπηκε μετά από 36’ λεπτά γιατί ο αγωνιστικός χώρος είχε γεμίσει νερό.

Αυτή η νεοσύστατη φιλία ωστόσο έδωσε γρήγορα τη θέση της σε μια πικρή αντιπαλότητα που τροφοδοτεί πολλές γενιές.

Από το 1962 στο σήμερα

Μουντιάλ 1962: Αγγλία – Αργεντινή 3-1 (Χιλή – Φάση ομίλων)

Η πρώτη και πιο ήσυχη επίσημη αναμέτρηση των δύο ομάδων έγινε στο Μουντιάλ του 1962 στην Χιλή και στην φάση των ομίλων, όπου η Αγγλία νίκησε με 3-1 με τα γκολ των Ρον Φλάουερς, Μπόμπι Τσάρλτον και Τζίμι Γκριβς. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τον όμιλο με μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα, όμως η Αγγλία πήρε την πρόκριση εις βάρος της Αργεντινής χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων.

Ακολούθησε ένα ακόμα διεθνές φιλικό παιχνίδι το 1964 με την Αργεντινή να επικρατεί της Αγγλίας με 1-0, μέχρι να φτάσουμε στο Μουντιάλ του 1966.

Μουντιάλ 1966: Αγγλία – Αργεντινή 1-0 (Αγγλία – Προημιτελικά)

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στα προημιτελικά, σε έναν αγώνα που η Αργεντινή, μέχρι σήμερα, επιμένει ότι έπεσε θύμα «κλοπής», υποστηρίζοντας ότι το νικητήριο γκολ του Τζεφ Χερστ σημειώθηκε από θέση οφσάιντ. Μάλιστα από τα Αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης ο αγώνας χαρακτηρίστηκε ως: «El Robo Del Siglo» (Η Ληστεία του Αιώνα).

Ο Δυτικογερμανός διαιτητής Ρούντολφ Κράιτλαϊν είχε μια πολυάσχολη μέρα, σφυρίζοντας επανειλημμένα και τα πράγματα κορυφώθηκαν στο 30ό λεπτό, όταν ο αρχηγός της Αργεντινής, Αντόνιο Ράτιν, δέχθηκε κίτρινη κάρτα επειδή έσπρωξε τον Μπόμπι Τσάρλτον. Σε λιγότερο από τρία λεπτά, αποβλήθηκε για διαμαρτυρία.

Ο αγώνας διακόπηκε για σχεδόν οκτώ λεπτά, καθώς ο Ρατίν αρνιόταν πεισματικά να βγει από τον αγωνιστικό χώρο απαιτώντας διερμηνέα, καθώς οι Αργεντίνοι επέμεναν ότι είχε γίνει παρεξήγηση λόγω της γλώσσας.

Ο Ράτιν τελικά συνοδεύτηκε εκτός γηπέδου από την αστυνομία και κατά την έξοδό του, τσαλάκωσε το σημαιάκι του κόρνερ που έφερε τη Βρετανική σημαία και στη συνέχεια κάθισε αδιάφορα στο κόκκινο χαλί που προοριζόταν για τη Βασίλισσα Ελισάβετ.

Μετά τον αγώνα, ο προπονητής της Αγγλίας, Αλφ Ράμσεϊ, έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο, απαγορεύοντας στους παίκτες του να ανταλλάσσουν φανέλες με την αντίπαλη ομάδα, και στη συνέντευξη Τύπου αποκάλεσε τους Αργεντινούς παίκτες «ζώα». Δέχτηκε κριτική από τους Αργεντινούς για αυτό το ρατσιστικό σχόλιο.

Ο πρώτος αγώνας του Μαραντόνα

Ακολούθησαν τρία ακόμα διεθνές φιλικά παιχνίδια τα οποία είχαν αρκετή ένταση. Το 1974 στην Αγγλία που έληξε ισόπαλο με 2-2, το 1977 στην Αργεντινή που έληξε ισόπαλο με 1-1 και το 1980 στη Αγγλία με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 3-1. Ο αγώνας αυτός μάλιστα είναι ο πρώτος του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα απέναντι στην Αγγλία. Μπροστά σε 92.000 θεατές στο Γουέμπλει ο Μαραντόνα κέρδισε πέναλτι στο 53ο λεπτό το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Πασαρέλα. Από τότε φτάσαμε στο 1986.

Μουντιάλ 1986: Αγγλία-Αργεντινή 1-2 (Μεξικό-Προημιτελικά)

Ο αγώνας που διεξήχθη μπροστά σε 114.580 θεατές στο Στάδιο Αζτέκα στην Πόλη του Μεξικού, ήρθε μόλις τέσσερα χρόνια μετά την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο εθνών στα Νησιά Φώκλαντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 900 ανθρώπους και από τις δύο πλευρές σε 74 ημέρες.

Οι Αργεντινοί ήθελαν εκδίκηση στο γήπεδο και την πέτυχαν με τον πιο συμβολικό και αμφιλεγόμενο τρόπο. Έξι λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Μαραντόνα όρμησε στην περιοχή της Αγγλίας για να διεκδικήσει μια κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το περιβόητο γκολ με «Το Χέρι του Θεού».

Μόλις τέσσερα λεπτά μετά το «Χέρι του Θεού», ο κόσμος του ποδοσφαίρου έγινε μάρτυρας του «Γκολ του Αιώνα». Ο Μαραντόνα πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο του γηπέδου την άγγιξε 11 φορές σε 11 δευτερόλεπτα, περνώντας πέντε Άγγλους και με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Αγγλία μείωσε με τον Λίνεκερ αλλά αποκλείστηκε, ενώ η Αργεντινή κατέκτησε το τρόπαιο.

Το 1991 οι δύο ομάδες έδωσαν ένα ακόμα διεθνές φιλικό παιχνίδι που έληξε ισόπαλο με 2-2 μπροστά σε 45.000 θεατές στο Γουέμπλει και στην συνέχεια βρέθηκαν αντίπαλοι το 1998 στο Μουντιάλ.

Μουντιάλ 1998: Αγγλία-Αργεντινή 2-2 (4-3 πεν. Γαλλία-Φάση των 16)

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν την αναμέτρηση με τον καλύτερο τρόπο και μέχρι το ημίχρονο το ματς ήταν στο 2-2. Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι άλλαξε εντελώς. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δέχτηκε φάουλ από πίσω από τον Ντιέγκο Σιμεόνε στη μεσαία γραμμή. Ο Αργεντινός παίκτης χτύπησε ελαφρά τον Μπέκαμ στο κεφάλι ενώ ήταν ξαπλωμένος στο έδαφος. Ωστόσο ο σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κλώτσησε τον Σιμεόνε στη γάμπα σε αντίποινα και ο διαιτητής του έδειξε την κόκκινη κάρτα.

Έναν χρόνο μετά, ο Σιμεόνε παραδέχτηκε: «Ας πούμε ότι ο διαιτητής έπεσε στην παγίδα μου. Η πτώση μου μετέτρεψε την κίτρινη κάρτα σε κόκκινη. Στην πραγματικότητα, μια κίτρινη θα ήταν η σωστή απόφαση».

Το 2000 έγινε ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων στην Αγγλία το οποίο τελείωσε ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0).

Μουντιάλ 2002: Αγγλία-Αργεντινή 1-0 (Νότια Κορέα/Ιαπωνία-Φάση ομίλων)

Στο Μουντιάλ του 2002 ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Αγγλία πήραν εκδίκηση από την Αργεντινή. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Άγγλος στάρ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Όουεν και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 1-0. Μετά το τέλος του αγώνα η Αγγλία προκρίθηκε στη νοκ άουτ φάση, ενώ η Αργεντινή αποκλείστηκε βιώνοντας το χειρότερο τουρνουά της από το 1962. Στο συγκεκριμένο, ματς Σιμεόνε και Μπέκαμ έπαιξαν σε όλη τη διάρκεια και μάλιστα έδωσαν τα χέρια.

Το 2025 ακολούθησε ένα ακόμα διεθνές φιλικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες με την Αγγλία να επικρατεί με 3-2. Συνολικά οι δύο ομάδες έχουν δώσει 14 παιχνίδια φιλικά και επίσημα με την Αγγλία να έχει 6 νίκες, την Αργεντινή 3 νίκες και 5 παιχνίδια να έχουν λήξει ισόπαλα.

Σε λίγες ώρες η Αγγλία και η Αργεντινή θα αναμετρηθούν ξανά για 15η φορά στην ιστορία τους και θα λύσουν τις διαφορές τους για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, σε ένα ματς που περιμένει ο ποδοσφαιρικός πλανήτης πως και πως.