Αίσιο τέλος είχε η πολυήμερη διαπραγμάτευση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ, την Κοπεγχάγη και τον Παντελή Χατζηδιάκο, με τον Έλληνα διεθνή αμυντικό να ετοιμάζεται να φορέσει τα «ασπρόμαυρα».

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε συμφωνήσει εδώ και ημέρες με τον 29χρονο στόπερ, ενώ το μοναδικό εμπόδιο που απέμενε ήταν η τελική έγκριση της Κοπεγχάγης για τους όρους της μετακίνησης.

Μετά από λίγες ημέρες αναμονής, η δανέζικη ομάδα έδωσε τελικά το «πράσινο φως» και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο Χατζηδιάκος αναμένεται να αναχωρήσει την Πέμπτη (16/7) από τη Δανία με προορισμό την Ελλάδα και να φτάσει στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 19:00, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.