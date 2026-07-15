Η τακτική της υπομονής έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για τον Παναθηναϊκό στις φετινές μεταγραφικές του κινήσεις και οι άνθρωποι του συλλόγου ευελπιστούν πως το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.

Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του Στέφαν Ντε Φράι, ο Ολλανδός αμυντικός της Σαμσουνσπόρ αποτελεί την κορυφαία επιλογή του «τριφυλλιού» για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς η στάση της τουρκικής ομάδας και ιδιαίτερα οι χειρισμοί του προέδρου της, Γιλντιρίμ, ανεβάζουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας. Παρότι ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησης στην Αθήνα, οι οικονομικές απαιτήσεις της Σαμσουνσπόρ εξακολουθούν να θεωρούνται υπερβολικές και δεν επιτρέπουν, προς το παρόν, να υπάρξει συμφωνία.

Το τελευταίο 24ωρο, τουρκικά δημοσιεύματα συνέδεσαν τον Φαν Ντρόγκελεν με την Τραμπζονσπόρ, κάνοντας λόγο ακόμη και για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, μάλλον πρόκειται για μία ακόμη προσπάθεια της διοίκησης της Σαμσουνσπόρ να αυξήσει την πίεση προς τον Παναθηναϊκό, με στόχο να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις.

Στο «πράσινο» στρατόπεδο, πάντως, δεν υπάρχει διάθεση για βιαστικές κινήσεις. Η ίδια στρατηγική ακολουθήθηκε και στις περιπτώσεις των Ετιέν Καμαρά και Βίκτορ Κρίστιανσεν, όπου η επιμονή και η ψυχραιμία απέδωσαν καρπούς. Η μεταγραφή του Καμαρά χρειάστηκε αρκετούς μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί, ενώ στην περίπτωση του Δανού αριστερού μπακ οι διαπραγματεύσεις με τη Λέστερ κράτησαν μέχρι το τέλος, με τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει τελικά τους όρους που επιθυμούσε.