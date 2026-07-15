Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στην Ισπανία κατά τη διάρκεια του ημιτελικού με τη Γαλλία, όταν ένας διανομέας μπήκε σε σπίτι πελατών για να δει την εκτέλεση του πέναλτι του Μίκελ Ογιαρθάμπαλ.

Το βράδυ της Τρίτης (14/7) η ποδοσφαιρική Ισπανία ήταν καθηλωμένη μπροστά στις οθόνες, βλέποντας την ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε να επικρατεί με 2-0 της Γαλλίας και να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Βέβαια, δεν είχαν όλοι τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, καθώς αρκετοί εργάζονταν εκείνη την ώρα. Ένας ντελιβεράς, ωστόσο, στάθηκε πιο τυχερός, αφού οι πελάτες στους οποίους παρέδωσε την παραγγελία του τον κάλεσαν να περάσει για λίγα δευτερόλεπτα στο σπίτι, ώστε να δει την εκτέλεση του πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στα social media, όπου δημοσιεύτηκε και σχετική φωτογραφία. Σε αυτήν, ο διανομέας φαίνεται καθισμένος στο σαλόνι, παρακολουθώντας τη φάση που κατέληξε στο 1-0 υπέρ της «Φούρια Ρόχα».