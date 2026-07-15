Ο Άνταμ Σίλβερ αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το NBA Europe, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα δώσει το «παρών» στον τελικό του Μουντιάλ, όπου αναμένεται να έχει επαφές με ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το εγχείρημα.

Το πρότζεκτ του NBA Europe εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο, με τον κομισάριο της λίγκας να ενημερώνει για την πορεία των εξελίξεων. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι την Κυριακή (19/07) θα ταξιδέψει για τον τελικό του Μουντιάλ, με στόχο να συναντηθεί με εκπροσώπους ενδιαφερόμενων συλλόγων.

«Τα πράγματα είναι εκεί που ελπίζω να είναι. Ο Μαρκ Τέιτουμ επιβλέπει τη διαδικασία. Έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον από πολλές πόλεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πόλεων από τις οποίες δεν ζητήσαμε προσφορές. Και συζητήσαμε σήμερα με το διοικητικό μας συμβούλιο ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία οριστικοποίησης αυτών των προσφορών για μια αρχική ομάδα πόλεων. Πολλοί από τους ανθρώπους που εμπλέκονται στις υποψηφιότητες, Ευρωπαίοι ηγέτες, θα βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή. Έτσι, ο Μαρκ και εγώ θα διοργανώσουμε αρκετές συναντήσεις μαζί τους. Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες τις επόμενες εβδομάδες και στη συνέχεια θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το ενδιαφέρον σε όλους τους τομείς στην Ευρώπη» τόνισε.