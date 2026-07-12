Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το βράδυ της Δευτέρας (13/7) ο Τάχα Άλι για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, καθώς υπάρχει συμφωνία και με τη Μάλμε.

Το όνομα του 28χρονου διεθνή Σουηδού εξτρέμ, ο οποίος συμμετείχε στο Μουντιάλ 2026, ήρθε στο προσκήνιο την Πέμπτη (9/7) για τον «δικέφαλο του βορρά» και απομένουν τα τυπικά, πλέον, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν συμφωνήσει σε όλα τόσο με τον παίκτη όσο και με τη Μάλμε και το βράδυ της Δευτέρας (13/9) ο Τάχα Άλι θα προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη και μία μέρα μετά θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο 28χρονος εξτρέμ ήταν από το 2023 στη Μάλμε, μετρώντας συνολικά 132 συμμετοχές με 20 γκολ και 19 ασίστ.