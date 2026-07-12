Ο Ζαν Μοντέρο ενδέχεται να μην είναι ο μόνος Δομινικανός που θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν, καθώς επανέρχεται στο προσκήνιο το ενδιαφέρον και για τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία.

«Οποιοσδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα», ήταν το σχόλιο του 24χρονου φόργουορντ στα social media απευθυνόμενος στον Μοντέρο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του στους «ερυθρόλευκους» και ίσως να μην ήταν τυχαίο αυτό που έγραψε.

Το όνομα του Τζόουνς Γκαρσία «παίζει» ξανά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε ενδιαφερθεί και το περσινό καλοκαίρι, χωρίς όμως να υπάρξουν εξελίξεις. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρξουν φέτος, καθώς ήδη υπήρξε επαφή με τον μάνατζερ του.

Ο Γκαρσία έπαιξε μόλις σε 11 παιχνίδια στο NBA με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, έχοντας κατά μέσο όρο 2,9 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ, καθώς στη συνέχεια τραυματίστηκε σοβαρά.

Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή ως προτεραιότητα να ξεκαθαρίσουν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τα θέματα των Τόμας Γουόκαπ και Τάιλερ Ντόρσεϊ και αναλόγως θα κινηθεί στη μεταγραφική περίοδο.