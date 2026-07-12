Για την αντιπαλότητα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό μίλησε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο όσο και στη μεταγραφή του Μουστάφα Φαλ.

Ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρόλευκων» μίλησε στο κανάλι «First Team» στο Youtube και αναφέρθηκε στην αντιπαλότητα με τους «πράσινους» και στο τοξικό κλίμα που επικρατεί στις αναμετρήσεις του, ρίχνοντας ευθύνη και στον Γιαννακόπουλο.

«Είναι απίστευτη η αντιπαλότητα. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες κι είναι τρομερό, ειλικρινά και είναι κρίμα γιατί το ελληνικό μπάσκετ υποφέρει από αυτό. Οι τελικοί είναι απίστευτοι κι αποδείχθηκε μία διαμάχη σε δικαστικές αίθουσες, πίεση στους διαιτητές, μερικών των οποίων τα σπίτια βανδαλίστηκαν. Αυτά τα παιχνίδια θα έπρεπε να είναι μία βιτρίνα για το ελληνικό μπάσκετ κι έχουν μετατραπεί σε ένα πλήρες χάος.

Δεν ξέρω πώς άρχισε η αντιπαλότητα. Μισούν ο ένας τον άλλον τόσο καιρό που δεν ξέρεις πραγματικά το πρόβλημα. Υπάρχει μία μακρά ιστορία που δε γνωρίζω. Αλλά, σαφώς, ο ιδιοκτήτης τους (σ.σ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος) δημιουργεί μία ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Όλα έχουν να κάνουν με προκλήσεις, προσβολές κι αυτό είναι όλο στην ουσία.

Η σειρά αρχίζει κι όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Οι οπαδοί έρχονται και μας ζητούν να νικήσουμε και δεν πρόκειται για μπάσκετ. Θέλουν να συντρίψουν την άλλη ομάδα. Ξεπερνά το μπάσκετ», είπε ο Φουρνιέ, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μεταγραφή του Φαλ, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε στον Παναθηναϊκό.

«Είχα μια ιδέα για το τι συνέβαινε. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι ήταν πολύ δύσκολο για εκείνον. Είχα μιλήσει μαζί του και μου είπε ότι χρειάστηκε μία εβδομάδα για να συνηθίσει στην ιδέα της μεταγραφής. Ακόμα και για μένα είναι περίεργο να τον βλέπω τώρα στα πράσινα. Από τη στιγμή που πέρασε πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό, πρέπει να του φαίνεται ακόμα παράξενο.

Έκανε μία επιλογή για την οικογένειά του. Προφανώς είναι μία οικονομική επιλογή. Δεν είναι μία επιλογή που μπορώ να κρίνω. Στόχος του ήταν επίσης να παίζει και επειδή έχουμε πολλούς ψηλούς… Κοιτάξτε, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν μία τέτοια αλλαγή και κάποιοι όχι. Ελπίζω όλα να πάνε καλά για τον Μους», ήταν τα λόγια του Γάλλου γκαρντ και στη συνέχεια σχολίασε και τη χειρονομία που είχε κάνει προς τους οπαδούς των «πράσινων» στο Telecom Center Athens στη σειρά των τελικών του 2025.

«Όταν έκανα αυτή τη χειρονομία, η γυναίκα μου έμεινε σοκαρισμένη, μου είπε ότι δεν με είχε ξαναδεί έτσι. Και είναι αλήθεια. Για να καταλάβετε το πλαίσιο: είσαι εσύ απέναντι σε 20.000 άτομα που σε προσβάλλουν, και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Και τότε, έγινε ένα πραγματικά μεγάλο λάθος εναντίον μου, και έχασα τον έλεγχο. Ήθελα να τσακωθώ με κάποιον, και είδα τους οπαδούς δίπλα στο γήπεδο που φώναζαν: «Έλα, ας τσακωθούμε». Έτσι, μου έσπασε το φρένο, και έκανα αυτό που έκανα.

Και αυτό συνέβη ξανά με τον Τάιρικ Τζόουνς. Και για μένα, αυτή είναι ευθύνη όσων είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση. Όταν δύο παίκτες είναι τόσο εξαγριωμένοι και έτοιμοι να τσακωθούν, στο 90% των περιπτώσεων το εννοούν, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι γεμάτοι αδρεναλίνη. Πρέπει να τους χωρίσεις. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που να τους επιβλέπει. Αν συναντηθούν ξανά, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και δυστυχώς αυτό συνέβη», είπε σχετικά.