Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Ιταλού εξτρέμ της Λάτσιο, με τα δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα να κάνουν λόγο για μάχη με την Τορίνο.

Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να κινείται ενεργά στην αγορά, επιδιώκοντας να ενισχύσει το ρόστερ του πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Οι Πειραιώτες έχουν ανοικτά αρκετά μεταγραφικά μέτωπα και μία από τις περιπτώσεις που εξακολουθούν να απασχολούν σοβαρά τον σχεδιασμό τους είναι εκείνη του Ματέο Κανσελιέρι.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής της Λάτσιο βρίσκεται εδώ και καιρό στη λίστα των «ερυθρόλευκων» για την ενίσχυση των πτέρυγων της επίθεσης, με τα ιταλικά Μέσα να επισημαίνουν πως ο βασικός ανταγωνιστής του Ολυμπιακού για την απόκτησή του είναι η Τορίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από την Ιταλία, η ομάδα του Τορίνο έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον ταλαντούχο εξτρέμ, ωστόσο ο Ολυμπιακός παραμένει ενεργός στη διεκδίκησή του. Παράλληλα, στο παιχνίδι της απόκτησής του φέρεται να βρίσκεται και η Φιορεντίνα, γεγονός που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας της υπόθεσης.

Ο Κανσελιέρι προέρχεται από μία γεμάτη αγωνιστική χρονιά με τη φανέλα της Λάτσιο, καταγράφοντας 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Serie A. Κατά τη διάρκεια της σεζόν σημείωσε τέσσερα γκολ, ενώ μοίρασε και δύο ασίστ, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να προσφέρει τόσο στο δημιουργικό όσο και στο εκτελεστικό κομμάτι.

Η περίπτωσή του παραμένει ανοικτή και αναμένεται να απασχολήσει έντονα τις επόμενες ημέρες, καθώς ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής με ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.