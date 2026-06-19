Ο Παναθηναϊκός στις 22 Ιουνίου θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του που θα διεξαχθεί στο Άπελντορντ της Ολλανδίας και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Ιουλίου.
Τόσο επί Ολλανδικού εδάφους, όσο επί Ελληνικού και Αυστριακού οι «πράσινοι» θα δώσουν και τα φιλικά τους παιχνίδια με την ΠΑΕ να ανακοινώνει το πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει:
Την 1η Ιουλίου στις 18:00 την Helmond Sport στην Ολλανδία
Στις 4 Ιουλίου στις 18:00 τον Ajax στην Ολλανδία
Στις 11 Ιουλίου στις 21:00 την Grasshopper Club Zürich στη Λεωφόρο
Στις 15 Ιουλίου στις 19:00 την Rapid Wien στην Αυστρία
Οι ώρες είναι Ελλάδος.
The full preseason collection 2026-27 📼 ☘️— Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 19, 2026
01.07: Panathinaikos vs Helmond Sport
04.07: Panathinaikos vs Ajax
11.07: Panathinaikos vs Grasshoppers
15.07: Rapid Vienna vs Panathinaikos#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/xVZMq5pgLm