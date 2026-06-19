Ο Παναθηναϊκός στις 22 Ιουνίου θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του που θα διεξαχθεί στο Άπελντορντ της Ολλανδίας και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Ιουλίου.

Τόσο επί Ολλανδικού εδάφους, όσο επί Ελληνικού και Αυστριακού οι «πράσινοι» θα δώσουν και τα φιλικά τους παιχνίδια με την ΠΑΕ να ανακοινώνει το πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει:

Την 1η Ιουλίου στις 18:00 την Helmond Sport στην Ολλανδία

Στις 4 Ιουλίου στις 18:00 τον Ajax στην Ολλανδία

Στις 11 Ιουλίου στις 21:00 την Grasshopper Club Zürich στη Λεωφόρο

Στις 15 Ιουλίου στις 19:00 την Rapid Wien στην Αυστρία

Οι ώρες είναι Ελλάδος.