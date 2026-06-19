Ο πρόεδρος ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος από την Καλαμάτα όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση του τροπαίου του πρωταθλήματος, επισκέφθηκε το τοπικό Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS, παρουσία και του Δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου και προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση.

Ο κ. Ηλιόπουλος αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για το έργο που επιτελεί το Κέντρο στη συνέχεια ανακοίνωσε πως προχωρά σε μία σημαντική δωρεά, αναλαμβάνοντας να καλύψει όλα τα έξοδα λειτουργίας της δομής για έναν ολόκληρο χρόνο.

Μία πρωτοβουλία που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση στους ανθρώπους του Κέντρου, καθώς το κόστος λειτουργίας του είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ κ. Μάριος Ηλιόπουλος επισκέφθηκε κατά την σημερινή του παρουσία στην Καλαμάτα, το τοπικό Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS, παρουσία και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Θανάση Βασιλόπουλου.

Ο κ. Ηλιόπουλος ενημερώθηκε αναλυτικά για το έργο του Κέντρου και ανακοίνωσε πως προχωρά σε δωρεά, αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα λειτουργίας του, για ένα χρόνο».