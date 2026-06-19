Η Αθήνα είναι αυτή που θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών το 2028.

Η πρωτεύουσα της χώρας θα φορέσει τα καλά της για να υποδεχθεί τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της Ευρώπης, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ζήσει από κοντά στιγμές υψηλού αθλητισμού.

Η ανάθεση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για την Ελληνική Γυμναστική και αναγνώριση της οργανωτικής εμπειρίας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών θα διεξαχθεί στις 1-4 Ιουνίου, λιγότερο από 2 μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 που θα γίνουν στο Λος Άντζελες.