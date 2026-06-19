Μία απρόσμενη στιγμή με… ελληνικό χρώμα χάρισε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος εμφανίστηκε να απολαμβάνει διασκευή του θρυλικού τραγουδιού «Άστατος» του Πασχάλη Τερζή, προκαλώντας έκρηξη σχολίων στα social media.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον Σουηδό θρύλο του ποδοσφαίρου σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση να τραγουδά, να χτυπά παλαμάκια και να ακολουθεί τον ρυθμό ενός remix της γνωστής επιτυχίας, η οποία παραμένει δημοφιλής σε πολλές χώρες των Βαλκανίων.

Η συγκεκριμένη εκδοχή του τραγουδιού ερμηνεύεται από τη Βόσνια σταρ Lepa Brena και ακούστηκε κατά τη διάρκεια εκπομπής του αμερικανικού δικτύου FOX για το Μουντιάλ 2026, όπου συμμετείχε ο Ιμπραΐμοβιτς.

Momen dimana Zlatan dan Henry asik mendengarkan lagu dari penyanyi Bosnia, Lepa Brena. Sementara Lalas tidak bisa menyembunyikan ekspresi penasarannya…pic.twitter.com/AapYNzzHIX — PAPAN TENGAH (@papantengah) June 15, 2026

Το στιγμιότυπο έγινε ακόμη πιο viral χάρη στις αντιδράσεις των υπόλοιπων παρουσιαστών. Ο Γάλλος θρύλος της Άρσεναλ, Τιερί Ανρί, παρακολουθούσε με εμφανές ενδιαφέρον, ενώ ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής των ΗΠΑ και παρουσιαστής του FOX, Αλέξι Λάλας, δεν έκρυψε την απορία του.

«Για τι ακριβώς μιλάει αυτό το τραγούδι;» φέρεται να ρώτησε τον Ζλάταν, ο οποίος συνέχισε να απολαμβάνει τη μουσική χωρίς να χάνει το κέφι του.

Το βίντεο συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι κανείς δεν περίμενε να δει τον Ιμπραΐμοβιτς να διασκεδάζει στους ρυθμούς ενός τραγουδιού που έχει συνδεθεί όσο λίγα με την ελληνική νυχτερινή διασκέδαση της δεκαετίας του ’90.

Άλλοι, μάλιστα, αστειεύτηκαν γράφοντας ότι «ο Ζλάταν δεν ανακάλυψε απλώς τον Πασχάλη Τερζή, αλλά μπήκε κατευθείαν στο ελληνικό mood».