Η συμπλήρωση 16 χρόνων από την ημέρα που ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε τα ηνία του Ολυμπιακού αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή στην ιστορία του συλλόγου. Από το καλοκαίρι του 2010 μέχρι σήμερα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν διανύσει μια πορεία γεμάτη επιτυχίες, κατακτήσεις και ιστορικές διακρίσεις, χτίζοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά κεφάλαια που έχει γνωρίσει ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός.

Δεκαέξι χρόνια μετά, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει συνολικά 162 τίτλους σε ποδόσφαιρο και ερασιτέχνη αθλητισμό, επίδοση που κατατάσσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη ανάμεσα στις πλέον εμβληματικές διοικητικές μορφές στην ιστορία του συλλόγου.

Η απόλυτη κυριαρχία στο ποδόσφαιρο

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Ολυμπιακός κατέκτησε 19 τίτλους στο ποδόσφαιρο, διατηρώντας τη θέση του στην κορυφή του ελληνικού αθλητισμού και παράλληλα γράφοντας ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν:

1 UEFA Europa Conference League

1 UEFA Youth League

11 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2025)

5 Κύπελλα Ελλάδας (2012, 2013, 2015, 2020, 2025)

1 Σούπερ Καπ Ελλάδας (2025)

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός πέτυχε πέντε νταμπλ (2012, 2013, 2015, 2020, 2025), επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η κορυφαία στιγμή αυτής της διαδρομής ήρθε το 2024, όταν ο σύλλογος κατέκτησε το Europa Conference League, χαρίζοντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο σε συλλογικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά, η κατάκτηση του UEFA Youth League από τη νέα γενιά του Ολυμπιακού επιβεβαίωσε ότι η επιτυχία δεν ήταν αποτέλεσμα συγκυριών, αλλά μιας στρατηγικής με βάθος και προοπτική.

Η εκτόξευση του Ερασιτέχνη

Το αποτύπωμα της διοίκησης Μαρινάκη δεν περιορίζεται στο ποδόσφαιρο. Αντίθετα, επεκτείνεται σε ολόκληρο τον οργανισμό του Ολυμπιακού, με τον Ερασιτέχνη να γνωρίζει τη μεγαλύτερη περίοδο ανάπτυξης και επιτυχιών στην ιστορία του.

Στα 16 αυτά χρόνια, τα βασικά ομαδικά τμήματα του συλλόγου κατέκτησαν συνολικά 143 τίτλους:

Βόλεϊ Ανδρών – 27 τίτλοι

8 Πρωταθλήματα

7 Κύπελλα

8 League Cup

3 Σούπερ Καπ

1 CEV Challenge Cup

Βόλεϊ Γυναικών – 22 τίτλοι

9 Πρωταθλήματα

11 Κύπελλα

1 Σούπερ Καπ

1 CEV Challenge Cup

Πόλο Ανδρών – 33 τίτλοι

15 Πρωταθλήματα

14 Κύπελλα

3 Σούπερ Καπ

1 Champions League

Πόλο Γυναικών – 31 τίτλοι

13 Πρωταθλήματα

7 Κύπελλα

3 Σούπερ Καπ

4 Champions League): 4

1 LEN Trophy: 1

3 LEN Super Cup: 3

Μπάσκετ Γυναικών – 16 τίτλοι

9 Πρωταθλήματα

6 Κύπελλα

1 Σούπερ Καπ

Χάντμπολ Ανδρών – 14 τίτλοι

6 Πρωταθλήματα

4 Κύπελλα

4 Σούπερ Καπ

Από τους 227 τίτλους που αριθμεί συνολικά ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός στην ιστορία του, οι 143 έχουν κατακτηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του Βαγγέλη Μαρινάκη, γεγονός που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της ανάπτυξης που γνώρισε ο σύλλογος.

Η ευρωπαϊκή διάσταση της επιτυχίας

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ευρωπαϊκή παρουσία των «ερυθρόλευκων» τμημάτων. Στα χρόνια της διοίκησης Μαρινάκη, ο Ερασιτέχνης κατέκτησε 11 ευρωπαϊκούς τίτλους, από τους συνολικά 15 που διαθέτει ο σύλλογος στην ιστορία του. Αν σε αυτούς προστεθούν το Europa Conference League και το UEFA Youth League του ποδοσφαίρου, τότε ο απολογισμός φτάνει τους 13 ευρωπαϊκούς τίτλους μέσα σε μία 16ετία, επίδοση μοναδική για ελληνικό αθλητικό οργανισμό.

Μια κληρονομιά 162 τίτλων

Το συνολικό ισοζύγιο των 16 αυτών χρόνων είναι εντυπωσιακό: 162 τρόπαια σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου. Ένας αριθμός που δεν αποτυπώνει μόνο κατακτήσεις, αλλά και τη σταθερή παρουσία του Ολυμπιακού στην κορυφή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Από τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα μέχρι τις ευρωπαϊκές κορυφές, η περίοδος που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010 έχει ήδη καταγραφεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία του συλλόγου. Μια εποχή που συνδέθηκε με διακρίσεις, ανάπτυξη και διαρκή διεκδίκηση της κορυφής, διαμορφώνοντας το πιο λαμπρό κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας του Ολυμπιακού. «Γράφουμε μαζί με τον υπέροχο κόσμο μας χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ταξιδεύοντας τα τον κόσμο. Συνεχίζουμε για υψηλότερες κορυφές» τόνιζε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποτυπώνοντας έτσι τις τεράστιες φιλοδοξίες του για τον σύλλογο.