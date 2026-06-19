Ο Στέφαν Ντε Φράι φαίνεται πως οδεύει προς την αποχώρησή του από την Ίντερ ως ελεύθερος, με το μέλλον του Ολλανδού στόπερ να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης μεταγραφικής κινητικότητας και τον Παναθηναϊκό να εμφανίζεται ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές της υπογραφής του.

Όπως αναφέρει το «sportmediaset», η υπόθεση του 34χρονου αμυντικού έχει μπει στην τελική ευθεία, καθώς η αποχώρησή του από τους «νερατζούρι» θεωρείται πλέον πολύ πιθανή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι «πράσινοι» φέρονται να έχουν καταθέσει πρόταση που αγγίζει τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, επιχειρώντας να τον πείσουν να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

O Παναθηναϊκός δεν τοποθετείται επίσημα για την υπόθεση, ωστόσο από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή προκύπτει ότι ο ίδιος βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μετακόμισης, έχοντας ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για το νέο αυτό κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Ντε Φράι, ο οποίος κατέγραψε 17 συμμετοχές την περασμένη σεζόν, έχει στα χέρια του και άλλες προτάσεις, ωστόσο η περίπτωση του Παναθηναϊκού φέρεται να είναι από τις πιο ελκυστικές για τον ίδιο. Μάλιστα, άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον εκτιμούν ότι η υπόθεση βρίσκεται σε σημείο που μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα.

Με πλούσια καριέρα στην Ιταλία και την Ολλανδία, ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός αποχωρεί από την Ίντερ έχοντας καταγράψει 296 συμμετοχές, ενώ συνολικά ξεχωρίζει για τη σταθερότητα και την παρουσία του σε κορυφαίο επίπεδο, με σημαντική διαδρομή σε συλλόγους όπως η Φέγενορντ και η Λάτσιο.