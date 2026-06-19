Κοντά σε Ντε Φράι ο Παναθηναϊκός

Ευχάριστα είναι τα μηνύματα για τον Παναθηναϊκό από την πλευρά του Ντε Φράι, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται πάντα οι υπογραφές. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός μένει ελεύθερος από την Ιντερ, η πρόταση των πράσινων είναι πολύ καλή και στην Ιταλία θεωρούν πάρα πολύ πιθανή την έλευσή του στην Ελλάδα. Ο Ολλανδός αρνήθηκε την ανανέωση του συμβολαίου του με τους Νερατζούρι για ένα χρόνο καθώς ξέρει ότι δεν θα έχει πολύ χρόνο συμμετοχής και η καλύτερη πρόταση που έχει στα χέρια του είναι αυτή των πράσινων.

Έρχονται ακριβές μεταγραφές

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο καλοκαίρι με την απόκτηση του Ζούμπκοφ και θα συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά, ξοδεύοντας πολλά λεφτά. Ο Ριμπάλτα συνεχίζει τις επαφές με τους μεταγραφικούς στόχους, επιμένει πολύ στους παίκτες που είναι πάνω-πάνω στη λίστα και στη Νέα Φιλαδέλφεια λένε πως τα λεφτά που θα δοθούν για χαφ και στόπερ θα είναι πολλά. Ο Ηλιόπουλος έχει δείξει ότι… δεν τα λυπάται όταν οι Ριμπάλτα – Νίκολιτς θέλουν οπωσδήποτε κάποιον παίκτη και οι συζητήσεις συνεχίζονται με στόχο να κλείσει τουλάχιστον η μία μεταγραφή μέσα στον μήνα.

Προτεραιότητες Γιαννούλης και κέντρο

Περίεργο το φετινό καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ με την αποχώρηση του Λουτσέσκου και αρκετές οι μεταγραφικές ανάγκες. Ο δικέφαλος του βορρά θα επιμείνει, για αγωνιστικούς και επικοινωνιακούς λόγους, για την απόκτηση του Γιαννούλη και από εκεί και πέρα αποτελεί προτεραιότητα η ενίσχυση στο κέντρο. Ο Μεϊτέ δεν έκανε καλή σεζόν, ο Οζντόεφ δεν είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει, ο Μπιάνκο επίσης, ο Καμαρά ήταν κακός φέτος, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει σημαντική ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Και για να υπάρξει σημαντική ενίσχυση, θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως ο Σαββίδης.

Ρίχνει γέφυρες ο Κάρμο

Παράθυρο για επιστροφή του Κάρμο στον Ολυμπιακό έχει ανοίξει και αυτός που το έκανε είναι ο παίκτης. Ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε ως πρώτο στόχο τον 26χρονο Ανγκολέζο στόπερ, όχι επειδή δεν τον εκτιμά ως ποδοσφαιριστή, αλλά επειδή ο ίδιος είχε δείξει ότι δεν ενθουσιαζόταν με την προοπτική παραμονής στην Ελλάδα. Τις τελευταίες μέρες όμως έχει ρίξει γέφυρες επικοινωνίας με τους ερυθρόλευκους και δείχνει να έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης του, ζυγίζει διαφορετικά τα πράγματα. Γι’ αυτό και στον Πειραιά το σκέφτονται ξανά να κάνουν κίνηση για την απόκτησή του.

Μόνη ελπίδα ο ΠΑΟΚ

Στα κάτω του είναι ψυχολογικά ο Μπακασέτας το τελευταίο διάστημα, καθώς δεν περίμενε την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας πίστευε ότι θα παρέμενε από τη στιγμή που έφυγε ο Μπενίτεθ, τα πλάνα της ομάδας είναι άλλα όμως και τώρα είναι σε δύσκολη θέση. Η ΑΕΚ δεν ενδιαφέρεται για την απόκτησή του και η μόνη του ελπίδα από Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Αν δεν δει ούτε εκεί φως, τότε θα σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Τουρκία, αν και μέχρι πριν λίγο καιρό δεν πίστευε ότι θα έμπαινε ξανά σε αυτή τη διαδικασία.

«Παναθηναϊκός για Μπογκντάνοβιτς»

Στον ρυθμό του Ομπράντοβιτς κινούνται τα πάντα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς αναμένονται οι τελικές συζητήσεις για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του. Παρά το γεγονός πάντως ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό, οι πράσινοι εμπλέκονται σε μεταγραφικά σενάρια, όπως αυτό για τον Μπογκντάνοβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ μετράει εννιά χρόνια στο NBA, παρά το γεγονός ότι μπορεί να βρει συμβόλαιο εκεί όμως, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον, σκέφτεται την επιστροφή του στην Ευρώπη. Και στην Ιταλία πιστεύουν ότι ο Παναθηναϊκός, με ή χωρίς Ομπράντοβιτς, σκέφτεται σοβαρά να κάνει την κίνησή του.