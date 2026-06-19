Ήταν γνωστό και έγινε και… επίσημο. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ κλείνοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας. Ο Ρουμάνος τεχνικός ήταν για πέντε χρόνια στην άκρη του πάγκου μετρώντας 256 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και απολογισμό 143 νίκες, 56 ισοπαλίες και 57 ήττες.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ραζβαν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συναινέσει. Ο Ραζβαν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας.

Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ’ όλα, όμως, χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίο σεβασμό και μια βαθιά σχέση που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ραζβαν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στον σύλλογο και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του.

Ο Ράζβαν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ».