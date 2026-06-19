Οριστικά ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι ο Πάμπλο Μαφέο, με τους νταμπλούχους Ελλάδας να επισημοποιούν την απόκτηση του έμπειρου ακραίου αμυντικού. Ο 28χρονος άσος, που είχε αφιχθεί στην Αθήνα από το απόγευμα της Πέμπτης, ολοκλήρωσε χωρίς πρόβλημα τις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας τριετούς διάρκειας.

Οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, καταβάλλοντας ποσό που προσεγγίζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ, επενδύοντας σε έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Μαφέο αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη του καλοκαιριού για την ομάδα του Πειραιά, μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, ενώ προορίζεται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στο δεξί άκρο της άμυνας έπειτα από την αποχώρηση του Κοστίνια για την Μπράιτον.

Με την εμπειρία και την ποιότητά του, ο Αργεντινός μπακ αναμένεται να αποτελέσει μία ακόμη σημαντική λύση για τον Ολυμπιακό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και των αυξημένων υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.