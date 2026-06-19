Πριν από λίγο καιρό βρέθηκε πολύ κοντά στη Λανς, ωστόσο η επόμενη σελίδα στην καριέρα του Ζουλιάν Μπιανκόν γράφεται τελικά στο Βέλγιο. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Άντερλεχτ.

Ο 25χρονος στόπερ αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ιστορικό βελγικό σύλλογο.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες προβλέπει την καταβολή ποσού που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, με τους «Ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν ακόμη μία πώληση στο φετινό μεταγραφικό παζάρι.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Μπιανκόν ετοιμάζεται να ρίξει τίτλους τέλους στην παρουσία του στον Πειραιά, έπειτα από δυόμισι χρόνια στα ερυθρόλευκα. Ο Γάλλος αμυντικός αποτέλεσε μέλος του ρόστερ του Ολυμπιακού από τον χειμώνα του 2023 και πλέον ετοιμάζεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο βελγικό πρωτάθλημα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.