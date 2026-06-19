Η κατάσταση της υγείας του Χόρχε Μέσι προκάλεσε έντονη ανησυχία στην Αργεντινή, όμως μια λανθασμένη τηλεοπτική μετάδοση που τον εμφάνισε νεκρό πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων. Η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι αναγκάστηκε να παρέμβει δημόσια, ενώ η υπόθεση οδήγησε σε παραιτήσεις, απολύσεις και πολιτικές τοποθετήσεις.

Η εξαιρετική πορεία του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ 2026 συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική δοκιμασία. Ο αρχηγός της Αργεντινής, που εντυπωσίασε στην πρεμιέρα με χατ-τρικ απέναντι στην Αλγερία και ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε στα γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, βρέθηκε ταυτόχρονα στο επίκεντρο μιας δυσάρεστης υπόθεσης που αφορούσε τον πατέρα του.

Τις τελευταίες ημέρες είχε γίνει γνωστό πως ο Χόρχε Μέσι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της οικογένειας, η πορεία του χαρακτηρίζεται σταθερά βελτιούμενη, στο πλαίσιο πάντα της κλινικής του κατάστασης.

Πριν όμως δοθούν επίσημες διευκρινίσεις, στην Αργεντινή ξέσπασε τεράστια αναστάτωση. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής του Luzu TV, η παρουσιάστρια Φλορένσια Πένια ανακοίνωσε στον αέρα πως ο πατέρας του Μέσι είχε πεθάνει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η ίδια άρχισε να αμφισβητεί την πληροφορία που της είχε μεταφερθεί, ωστόσο η ζημιά είχε ήδη γίνει και η είδηση διαδόθηκε με ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Η οικογένεια του Αργεντινού σούπερ σταρ αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις φήμες και ζητώντας σεβασμό σε μια δύσκολη περίοδο. Το περιστατικό προκάλεσε κύμα οργής στη χώρα, με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι να καταγγέλλει δημόσια τη διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και να κάνει λόγο για έλλειψη δημοσιογραφικής ευθύνης.

Οι συνέπειες ήταν άμεσες. Το τηλεοπτικό δίκτυο προχώρησε σε απομακρύνσεις προσώπων που συνδέθηκαν με τη μετάδοση της ψευδούς είδησης, ενώ η Πένια υπέβαλε την παραίτησή της, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το λάθος. Παράλληλα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια Μέσι, δηλώνοντας πως εμπιστεύτηκε πληροφορία που της μεταφέρθηκε ως διασταυρωμένη.

Παρά τη μεγάλη αναστάτωση, οι τόνοι φαίνεται να πέφτουν σταδιακά, καθώς η οικογένεια του παγκόσμιου πρωταθλητή επέλεξε να αντιμετωπίσει το περιστατικό με ψυχραιμία, στρέφοντας πλέον την προσοχή της τόσο στην αποκατάσταση της υγείας του Χόρχε Μέσι όσο και στη συνέχεια της πορείας της Αργεντινής στο Μουντιάλ