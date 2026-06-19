Νέα κρίσιμη εξέλιξη καταγράφεται στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά τον Ασράφ Χακίμι, καθώς ο εισαγγελέας φέρεται να ζητά την παραπομπή του σε δίκη για κατηγορίες βιασμού. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «αβάσιμους ισχυρισμούς» και πιθανή στοχοποίησή του. Η υπόθεση, που ξεκίνησε το 2023, παραμένει σε εξέλιξη με αντιφατικές καταθέσεις, ψηφιακά ευρήματα και αντικρουόμενες ερμηνείες των γεγονότων, ενώ η τελική κρίση αναμένεται από τη δικαστική διαδικασία.

Η υπόθεση ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2023, όταν νεαρή γυναίκα, 24 ετών, προσήλθε στις αρχές αναφέροντας περιστατικά που έλαβαν χώρα στο σπίτι του ποδοσφαιριστή, έπειτα από διαδικτυακή τους επικοινωνία. Η ίδια περιγράφει συνάντηση κατά την οποία υπήρξε αρχικά συναινετική επαφή, η οποία, σύμφωνα με την καταγγελία της, εξελίχθηκε σε συμπεριφορά που η ίδια δεν επιθυμούσε και την οδήγησε σε κατάσταση έντονης πίεσης, με ισχυρισμούς περί μη συναινετικής σεξουαλικής πράξης.

Η καταγγέλλουσα, αν και αρχικά δεν υπέβαλε επίσημη μήνυση, προχώρησε σε αναφορά στις αρχές, γεγονός που ενεργοποίησε την εισαγγελική έρευνα. Η υπόθεση διαβιβάστηκε αρμοδίως και ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση.

Από την πλευρά του, ο Ασράφ Χακίμι αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε υπήρξε μη συναινετική πράξη και ότι η συνάντηση περιορίστηκε σε φιλική και ερωτική αλληλεπίδραση με κοινή συναίνεση. Η υπεράσπισή του κάνει λόγο για πιθανή απόπειρα εκβιασμού ή παγίδευσης του ποδοσφαιριστή, θέση που απορρίπτεται από την πλευρά της καταγγέλλουσας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εξετάστηκαν μηνύματα, καταθέσεις και ψηφιακά δεδομένα. Σημαντικό στοιχείο της δικογραφίας αποτελούν συνομιλίες της καταγγέλλουσας με τρίτο πρόσωπο τη στιγμή των γεγονότων, στις οποίες περιγράφει την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που αξιολογήθηκε διαφορετικά από τις δύο πλευρές.

Η δικαστική έρευνα κατέγραψε αντιφατικές εκδοχές ως προς την ακριβή εξέλιξη της συνάντησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν και κατ’ αντιπαράσταση καταθέσεις. Ο ποδοσφαιριστής επιμένει ότι δεν υπήρξε άρνηση ή αντίσταση από την πλευρά της γυναίκας, ενώ η ίδια υποστηρίζει ότι εξέφρασε σαφώς τη μη συναίνεσή της.

Ψυχολογικές πραγματογνωμοσύνες που διενεργήθηκαν κατέληξαν ότι το αφήγημα της καταγγέλλουσας δεν εμφανίζει ενδείξεις επινόησης, αλλά ταυτόχρονα δεν τεκμηριώνουν αντικειμενικά τα πραγματικά περιστατικά, αφήνοντας περιθώριο ερμηνειών ως προς τη δυναμική της συνάντησης.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την τελική κρίση να αναμένεται από τη δικαστική διαδικασία, ενώ και οι δύο πλευρές εμμένουν πλήρως στις θέσεις τους.