Σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη επιχείρηση των αμερικανικών αρχών μετά από σειρά ένοπλων επιθέσεων που σημειώθηκαν στο Κάνσας Σίτι, στο περιθώριο του αγώνα Αργεντινή–Αλγερία (3-0) για το Μουντιάλ 2026. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό βασικού υπόπτου, ο οποίος θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οπαδοί της Αργεντινής που κατευθύνονταν προς το γήπεδο με όχημα μεταφοράς (Uber) φέρονται να δέχθηκαν πυρά ενώ κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο. Όπως καταγράφεται, άλλο όχημα προσέγγισε το αυτοκίνητό τους και άνοιξε πυρ δύο φορές προς την κατεύθυνσή τους.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί στους επιβάτες, ωστόσο ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε στο πόδι από σφαίρα και μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για σκηνές πανικού, ενώ οι επιβαίνοντες ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι μέσα σε διάστημα περίπου τριάντα λεπτών καταγράφηκαν πολλαπλά ένοπλα επεισόδια στον ίδιο οδικό άξονα, με απολογισμό έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες συνολικά.

Ο βασικός ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί ως 22χρονος άνδρας, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε προσωρινά από τις δυνάμεις ασφαλείας, ωστόσο κατάφερε να διαφύγει αφού προκάλεσε πυρκαγιά για να καλύψει τα ίχνη του.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι – μέχρι στιγμής – δεν προκύπτει καμία επιβεβαιωμένη σύνδεση των επιθέσεων με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.