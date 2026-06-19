Η Βραζιλία μπήκε στο Μουντιάλ χωρίς την εκρηκτικότητα που τη χαρακτήριζε ιστορικά, μένοντας στο 1-1 απέναντι στο Μαρόκο στην πρεμιέρα της. Παρά την τεράστια ποιότητα του ρόστερ και τις υψηλές προσδοκίες που τη συνοδεύουν σε κάθε διοργάνωση, η «Σελεσάο» έδειξε πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, αναζητώντας αγωνιστική ταυτότητα και σταθερότητα σε κορυφαίο επίπεδο.

Ο Κάρλο Αντσελότι έχει αναλάβει ένα από τα πιο απαιτητικά projects του παγκόσμιου ποδοσφαίρου: να επαναφέρει τη Βραζιλία στην κορυφή του κόσμου. Η έλευσή του δημιούργησε αισιοδοξία, καθώς πρόκειται για έναν προπονητή με τεράστια εμπειρία και τίτλους στο υψηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, η πίεση είναι άμεση και ο χρόνος προσαρμογής περιορισμένος, σε μια εθνική ομάδα που απαιτεί άμεσα αποτελέσματα και όχι μακροχρόνιες διαδικασίες.

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται ξανά ο Nεϊμάρ. Παρά τα προβλήματα τραυματισμών και τη μη απόλυτα σταθερή αγωνιστική του κατάσταση, παραμένει το μεγαλύτερο σημείο αναφοράς της Βραζιλίας. Η παρουσία του επηρεάζει άμεσα τον τρόπο ανάπτυξης της ομάδας, ενώ γύρω του καλούνται να «ξεκλειδώσουν» τον πραγματικό τους εαυτό παίκτες όπως ο Βινίσιους, ο οποίος έχει πλέον μεγαλύτερο ρόλο στην επιθετική λειτουργία.

Η Βραζιλία διαθέτει ποιότητα σχεδόν σε κάθε γραμμή, όμως το βασικό της πρόβλημα παραμένει η συνοχή. Το παιχνίδι απέναντι στο Μαρόκο έδειξε ότι, ακόμη και όταν έχει τον έλεγχο και την κατοχή, δυσκολεύεται να μετατρέψει την υπεροχή της σε καθαρές ευκαιρίες και γκολ. Αυτή η έλλειψη αποτελεσματικότητας είναι κάτι που έχει επαναληφθεί σε αρκετά πρόσφατα τουρνουά και συνεχίζει να την κρατά μακριά από την απόλυτη κυριαρχία.

Παρά τα ζητήματα, η Βραζιλία παραμένει μια από τις πιο επικίνδυνες ομάδες της διοργάνωσης. Η ποιότητα των ποδοσφαιριστών της μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τις ισορροπίες, ενώ η εμπειρία του Αντσελότι δίνει την αίσθηση ότι η ομάδα μπορεί να «χτιστεί» μέσα στο τουρνουά.

Το μεγάλο στοίχημα για τη «Σελεσάο» είναι η σταδιακή βελτίωση. Αν καταφέρει να αποκτήσει ρυθμό, να σταθεροποιήσει την αμυντική της λειτουργία και να αξιοποιήσει στο έπακρο το επιθετικό της ταλέντο, τότε θα μπει ξανά δυναμικά στη μάχη για τον έκτο παγκόσμιο τίτλο.