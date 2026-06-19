Η Αργεντινή βρίσκεται σε αναστάτωση μετά από ένα σοβαρό δημοσιογραφικό λάθος που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και έφερε στο επίκεντρο την οικογένεια του Λιονέλ Μέσι. Ο πατέρας του αρχηγού της «Αλμπισελέστε», Χόρχε Μέσι, αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που έχει επηρεάσει έντονα τον 39χρονο αστέρα.

Η συναισθηματική φόρτιση του Μέσι ήταν εμφανής στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ, όταν ξέσπασε σε δάκρυα μετά το πρώτο του γκολ στη νίκη με 3-0 επί της Αλγερίας. Λίγο αργότερα, η οικογένεια του ποδοσφαιριστή εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας διακριτικότητα και σεβασμό σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

Ωστόσο, το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο, όταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «El Show del Verano» του Luzu TV, η παρουσιάστρια Φλορένσια Πένια μετέδωσε λανθασμένα ότι ο πατέρας του Μέσι είχε αποβιώσει. Η είδηση προκάλεσε σοκ, όμως σύντομα διαψεύστηκε, καθώς αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για ψευδή πληροφορία.

Η δημοσιογράφος επανήλθε με δημόσια τοποθέτηση μέσω των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια του Αργεντινού σούπερ σταρ και αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για το περιστατικό. Όπως εξήγησε, η πληροφορία της μεταφέρθηκε την ώρα της ζωντανής εκπομπής και την εμπιστεύτηκε, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί.

Παρά το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, η λανθασμένη ενημέρωση προήλθε από την παραγωγή, η ίδια επέλεξε να αποχωρήσει από το Luzu TV, εκφράζοντας τη βαθιά της ντροπή για την αναστάτωση που προκλήθηκε και ζητώντας εκ νέου συγγνώμη από την οικογένεια Μέσι.