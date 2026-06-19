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Το Μουντιάλ γράφει ιστορία, καθώς για πρώτη φορά οκτώ ποδοσφαιριστές ηλικίας 40 ετών και άνω βρίσκονται στις αποστολές των εθνικών ομάδων. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, αν αναλογιστεί κανείς ότι στις προηγούμενες 22 διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου μόλις επτά παίκτες είχαν καταφέρει να αγωνιστούν έχοντας συμπληρώσει την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Η ισχυρή παρουσία των «βετεράνων» στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Αν και η αύξηση των συμμετεχουσών ομάδων από 32 σε 48 διεύρυνε το πεδίο συμμετοχής, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη τάση δεν οφείλεται αποκλειστικά σε αυτό. Η πρόοδος στην προπονητική, την αποκατάσταση και την αθλητιατρική έχει επιτρέψει στους ποδοσφαιριστές να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επεκτείνοντας σημαντικά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Η συμμετοχή του Έντιν Τζέκο στην αναμέτρηση της Βοσνίας με την Ελβετία πρόσθεσε ακόμη ένα όνομα στη μικρή λίστα των ποδοσφαιριστών άνω των 40 ετών που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Μουντιάλ. Μάλιστα, η φετινή διοργάνωση ήδη χαρακτηρίζεται ως το «Μουντιάλ των 40άρηδων», καθώς επτά παίκτες αυτής της ηλικιακής κατηγορίας έχουν ήδη πατήσει χορτάρι, όταν σε ολόκληρη την περίοδο από το 1930 έως το 2022 είχαν καταγραφεί μόλις έξι αντίστοιχες περιπτώσεις. Ένα στοιχείο που αναδεικνύει τη θεαματική αλλαγή των δεδομένων στο κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η λίστα με τους «40ρηδες» που έχουν αγωνιστεί σε Μουντιάλ

ΘέσηΠοδοσφαιριστήςΕθνική ομάδαΗμερομηνία αγώναΑντίπαλοςΣκορΗλικία
1Εσάμ Ελ ΧαντάριΑίγυπτος25/06/2018Σαουδική Αραβία2-145 ετών, 160 ημερών
2Φαρίντ ΜοντραγκόνΚολομβία24/06/2014Ιαπωνία4-143 ετών, 3 ημερών
3Ροζέ ΜιλάΚαμερούν28/06/1994Ρωσία1-642 ετών, 38 ημερών
4Κριστιάνο ΡονάλντοΠορτογαλία17/06/2026ΛΔ Κονγκό1-141 ετών, 132 ημερών
5Λούκα ΜόντριτςΚροατία17/06/2026Αγγλία2-440 ετών, 289 ημερών
6Πατ ΤζένινγκςΒόρεια Ιρλανδία12/06/1986Βραζιλία0-341 ετών
7Πίτερ ΣίλτονΑγγλία07/07/1990Ιταλία1-240 ετών, 289 ημερών
8Ντίνο ΤζοφΙταλία11/07/1982Γερμανία3-140 ετών, 133 ημερών
9Έντιν ΤζέκοΒοσνία18/06/2026Ελβετία1-440 ετών, 93 ημερών
10Μάνουελ ΝόιερΓερμανία14/06/2026Κουρασάο7-140 ετών, 78 ημερών
11Αλί ΜπουμνιζέλΤυνησία23/06/2006Ουκρανία0-140 ετών, 40 ημερών
12ΒοζίνιαΠράσινο Ακρωτήρι15/06/2026Ισπανία0-040 ετών, 12 ημερών
13Φερνάντο ΜουσλέραΟυρουγουάη16/06/2026Σαουδική Αραβία1-140 ετών