Το Μουντιάλ γράφει ιστορία, καθώς για πρώτη φορά οκτώ ποδοσφαιριστές ηλικίας 40 ετών και άνω βρίσκονται στις αποστολές των εθνικών ομάδων. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, αν αναλογιστεί κανείς ότι στις προηγούμενες 22 διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου μόλις επτά παίκτες είχαν καταφέρει να αγωνιστούν έχοντας συμπληρώσει την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Η ισχυρή παρουσία των «βετεράνων» στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Αν και η αύξηση των συμμετεχουσών ομάδων από 32 σε 48 διεύρυνε το πεδίο συμμετοχής, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη τάση δεν οφείλεται αποκλειστικά σε αυτό. Η πρόοδος στην προπονητική, την αποκατάσταση και την αθλητιατρική έχει επιτρέψει στους ποδοσφαιριστές να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επεκτείνοντας σημαντικά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Η συμμετοχή του Έντιν Τζέκο στην αναμέτρηση της Βοσνίας με την Ελβετία πρόσθεσε ακόμη ένα όνομα στη μικρή λίστα των ποδοσφαιριστών άνω των 40 ετών που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Μουντιάλ. Μάλιστα, η φετινή διοργάνωση ήδη χαρακτηρίζεται ως το «Μουντιάλ των 40άρηδων», καθώς επτά παίκτες αυτής της ηλικιακής κατηγορίας έχουν ήδη πατήσει χορτάρι, όταν σε ολόκληρη την περίοδο από το 1930 έως το 2022 είχαν καταγραφεί μόλις έξι αντίστοιχες περιπτώσεις. Ένα στοιχείο που αναδεικνύει τη θεαματική αλλαγή των δεδομένων στο κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η λίστα με τους «40ρηδες» που έχουν αγωνιστεί σε Μουντιάλ