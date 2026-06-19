Βαρύ τίμημα πλήρωσε ο Καναδάς, παρά τη θριαμβευτική νίκη με 6-0 επί του Κατάρ, καθώς ο Ισμαέλ Κονέ αποχώρησε τραυματίας σε μία φάση που προκάλεσε σοκ σε όσους βρέθηκαν στο Vancouver Stadium.

Ο 23χρονος μέσος της Σασουόλο τραυματίστηκε έπειτα από μαρκάρισμα του Μαντιμπό, με τις πρώτες εκτιμήσεις να επιβεβαιώνονται από την επίσημη ενημέρωση. Ο διεθνής Καναδός υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης, τραυματισμός που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τέσσερις με πέντε μήνες.

Ο Κονέ αποχώρησε με φορείο μέσα σε θερμό χειροκρότημα από τους φιλάθλους, οι οποίοι έσπευσαν να του συμπαρασταθούν σε μία δύσκολη στιγμή. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και, φυσικά, θα χάσει το υπόλοιπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από την πλευρά του, ο Μαντιμπό επισκέφθηκε τα αποδυτήρια των Καναδών μετά τη λήξη της αναμέτρησης, προκειμένου να ζητήσει συγγνώμη και να ενημερωθεί για την κατάσταση του αντιπάλου του. Την κίνηση αυτή επιβεβαίωσε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Καναδά, Τζέσι Μαρς, υπογραμμίζοντας το πνεύμα αθλητικού σεβασμού που επικράτησε μετά το σοβαρό περιστατικό.