Πλούσιο θέαμα και σημαντικές εξελίξεις περιλάμβανε η δεύτερη αγωνιστική των δύο πρώτων ομίλων του Μουντιάλ 2026, με αρκετές ομάδες να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση και άλλες να περιμένουν την τελευταία «στροφή» για να ξεκαθαρίσουν την τύχη τους.

Στον Α’ όμιλο, η Νότια Αφρική και η Τσεχία έμειναν στο 1-1, διατηρώντας ζωντανές, αλλά περιορισμένες, τις ελπίδες τους για παρουσία στα νοκ άουτ. Την ίδια ώρα, το Μεξικό επικράτησε με 1-0 της Νότιας Κορέας και εξασφάλισε από νωρίς την πρόκρισή του στη φάση των «32».

Στον Β’ όμιλο, η Ελβετία ήταν καταιγιστική απέναντι στη Βοσνία, φτάνοντας σε ευρεία νίκη με 4-1, ενώ ο Καναδάς διέλυσε το Κατάρ με 6-0. Οι δύο νικητές της ημέρας συγκατοικούν στους τέσσερις βαθμούς και θα αναμετρηθούν στην τελευταία αγωνιστική με έπαθλο την κορυφή του ομίλου. Από την άλλη πλευρά, Βοσνία και Κατάρ θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους στη φάση των ομίλων.