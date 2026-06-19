Το Μεξικό πήρε μια δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη με 1-0 απέναντι στη Νότια Κορέα στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε σε μία φάση στο δεύτερο ημίχρονο και είχε ένταση, τακτική προσέγγιση και ελάχιστους χώρους για δημιουργία.

Η λύση για τους Μεξικανούς ήρθε στο 50ό λεπτό, όταν μετά από σύγχυση στην κορεατική άμυνα και κακή αντίδραση του τερματοφύλακα Κιμ Σέουνγκ-γκιου, ο Λουίς Ρόμο βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και έστειλε την μπάλα σε κενή εστία, γράφοντας το τελικό 1-0.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς μεγάλες φάσεις, με τις δύο ομάδες να δίνουν βάρος στην τακτική ισορροπία και την αμυντική συνοχή.

Η Νότια Κορέα είχε μεγαλύτερη κατοχή μπάλας, αλλά δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε τελικές προσπάθειες, ενώ το Μεξικό περίμενε οργανωμένα τις στιγμές του στο τρανζίσιον.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ανέβηκε, κυρίως μετά το γκολ, με τους Κορεάτες να προσπαθούν να αντιδράσουν, χωρίς όμως να βρουν καθαρές ευκαιρίες απέναντι σε μια καλά στημένη μεξικανική άμυνα.

Στα τελευταία λεπτά, το Μεξικό «έσβησε» τον ρυθμό, έκλεισε τους χώρους και διαχειρίστηκε το προβάδισμα χωρίς ιδιαίτερη πίεση, φτάνοντας σε μια νίκη που το φέρνει σε πλεονεκτική θέση στον όμιλο.

Ενδεκάδες

Μεξικό

Ράουλ Ράνχελ – Χόρχε Σάντσες, Εντσο Άλβαρες, Γιόχαν Βάσκες, Χεσούς Γκαγιάρδο – Ερικ Λίρα – Ρομπέρτο Αλβαράδο, Μπράιαν Γκουτιέρες, Λουίς Ρόμο, Φιδάλγο – Ραούλ Χιμένεθ

Νότια Κορέα

Κιμ Σέουνγκ-γκιου – Λι Χαν-μπεόμ, Κιμ Μιν-τζάε, Λι Γκι-χιούκ – Σεολ Γιουνγκ-γου, Χουάνγκ Ιν-μπεόμ, Παϊκ Σέουνγκ-χο, Λι Τζε-σουνγκ – Λι Κανγκ-ιν, Λι Γιουνγκ-ζε – Σον Χέουνγκ-μιν