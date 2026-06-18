Με τους Μανζάμπι και Βάργκας να έρχονται από τον πάγκο και να βρίσκουν δίχτυα, η Ελβετία πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026 με το 4-1 επί της απογοητευτικής Βοσνίας και έκανε βήμα πρόκρισης στους «32».

Η Ελβετία ήταν αυτή που μπήκε με μεγαλύτερη διάθεση στο παιχνίδι και πήρε από το ξεκίνημα την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχοντας την πρώτη της προσπάθεια στο 10′ με το άστοχο σουτ του Εντόι, ο οποίος στο 13′ είχε ευκαιρία αλλά δεν έκανε το τακουνάκι όπως ήθελε.

Στο 23′ ήρθε το καλό σουτ του Ροντρίγκες που δεν βρήκε στόχο, με τους Ελβετούς να παραμένουν καλύτεροι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ήταν καλοί. Απλά προσπαθούσαν περισσότερο από τους Βόσνιους, οι οποίοι δεν ρίσκαραν καθόλου στο πρώτο ημίχρονο.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο β’ μέρος, με την Ελβετία να παραμένει καλύτερη, ενώ στο 56′ ήρθε η καλύτερη στιγμή του ματς με το ανάποδο ψαλίδι του Εντόι και την εντυπωσιακή απόκρουση του Βασίλι. Λίγα λεπτά μετά, στο 63′, ο τερματοφύλακας της Βοσνίας αντέδρασε σωστά και στην κεφαλιά του Εμπολό κρατώντας το 0-0, την ώρα που οι Ελβετοί πίεζαν όλο και περισσότερο.

Μια πίεση που δικαιώθηκε τελικά, στο 74′, όταν μετά τη σέντρα που έγινε από αριστερά η άμυνα δεν κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα και ο Μανζάμπι, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή μόλις δύο λεπτά νωρίτερα, με ωραίο γυριστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Η Βοσνία έπρεπε, πλέον, να βγει μπροστά για να ψάξει την ισοφάριση αλλά αυτό δεν ήταν και τόσο εύκολο και έγινε δυσκολότερο στο 80′, όταν έμεινε με 10 παίκτες, καθώς ο Μουχαρέμοβιτς ανέτρεψε τον Εμπολό πριν μπει στην περιοχή και είδε την κόκκινη κάρτα.

Ο Βάργκας εκτέλεσε το φάουλ και ο Βασίλι απέκρουσε, λίγα λεπτά μετά όμως και συγκεκριμένα στο 84′ πήρε την εκδίκησή του, καθώς με πλασέ εντός περιοχής έγραψε το 2-0 και σφράγισε τη νίκη της Ελβετίας.

Νίκη που έγινε πιο ευρεία στο 90′, όταν ο Μανζάμπι σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με πλασέ, για το 3-0. Σκορ που δεν ήταν και το τελικό πάντως, καθώς στο 93′ ο Μάχμιτς με ωραίο σουτ πέτυχε το γκολ της τιμής για τη Βοσνία, μειώνοντας 3-1.

Παρ’ όλα αυτά, πάντως, η Ελβετία πέτυχε κι άλλο γκολ, καθώς στο 96′ ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για ανατροπή του Βάργκας από τον Μέμιτς, με τον Τζάκα να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να γράφει το τελικό 4-1.

Eλβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Βίντμερ (86΄ Ζακέζ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φροίλερ, Τζάκα, Έμπισερ (72΄ Σόου), Ρίντερ (72΄ Βάργκας), Εμπολό (89΄ ΄Ίτεν), Εντόι (72΄ Μανζαμπί).

Βοσνία (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλ, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ταχίροβιτς (63΄ Μπαϊρακτάρεβιτς), Σούνιτς (86΄ Χατζιαχμέτοβιτς), Μέμιτς, Ντεμίροβιτς (86΄ Λούκιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς (91΄ Μάμιτς), Τζέκο (63΄ Μπάσιτς).