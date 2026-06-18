Ο Έλιε Γουαχί πήρε τελικά άδεια για να ταξιδέψει στον Καναδά και υπολογίζεται κανονικά για το δεύτερο παιχνίδι της Ακτής Ελεφαντοστού στο Μουντιάλ 2026, με αντίπαλο τη Γερμανία.

Ο Ιβοριανός ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα καθώς το The Athletic αποκάλυψε πως τέλη Μαΐου είχε συλληφθεί από τη γαλλική αστυνομία, ως παίκτης της Νις, με την κατηγορία της χειραγώγησης αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Γουαχί κατηγορείται πως πήρε επίτηδες κίτρινη κάρτα στο ματς με τη Μετς στις 17 Μαΐου, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού να τονίζει σε ανακοίνωσή της πως δεν έχει ενημέρωση για κάποια νομική διαδικασία εναντίον του.

Όπως και να έχει, ο Γουαχί παρέμεινε αρχικά… μπλοκαρισμένος στις ΗΠΑ καθώς δεν του επιτράπηκε η είσοδος στον Καναδά, όπου η ομάδα του θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (20/6) τη Γερμανία για τη 2ηη αγωνιστική των ομίλων.

Λίγες ώρες μετά όμως, όπως έγινε γνωστό, το θέμα λύθηκε και ο παίκτης της Ακτής Ελεφαντοστού εξασφάλισε κανονικά άδεια για να ταξιδέψει στον Καναδά και είναι διαθέσιμος για το ματς με τα «πάντσερ».