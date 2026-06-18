Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρέθηκε στο 22oz by Stoiximan στο κλειστό της Γλυφάδας και αναφέρθηκε στους τελικούς του πρωταθλήματος, το μέλλον του στον Παναθηναϊκό και φυσικά την πιθανή έλευση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Ισπανός φόργουορντ γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους, υπέγραψε αυτόγραφα και στη συνέχεια έκανε και δηλώσεις, στις οποίες είπε τα εξής…

Για το πόσο σημαντική είναι η καλοκαιρινή προετοιμασία: «Είναι τεράστιο. Έτσι προετοιμάζεσαι για την επόμενη σεζόν, έτσι προετοιμάζεις το σώμα σου, ετοιμάζεις το μυαλό σου, νομίζω ότι πολύ σημαντικό για την προσέγγιση της επόμενης σεζόν. Στο ΝΒΑ τα καλοκαίρια είναι μεγαλύτερα και θέλεις να βελτιώνεσαι. Δεν έχει σημασία η ηλικία σου, θέλεις να είσαι «πεινασμένος» και να γίνεσαι καλύτερος».

Για τον Ομπράντοβιτς και την πιθανή συμφωνία με τον Παναθηναϊκό: «Θα έρθει; Το λένε ήδη αυτό; Εντάξει, θα μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες αν ανακοινωθεί».

Για τους τελικούς με τον Ολυμπιακό και τις σχέσεις των παικτών των δύο ομάδων: «Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει. Κοιτάμε μπροστά, πρέπει να αποτελέσουμε παράδειγμα για τα παιδιά. Άξιζαν να νικήσουν, έπαιξαν καλύτερα στο τέλος και αυτό είναι. Πρέπει να ετοιμαστούμε, να είμαστε καλύτεροι, να δουλέψουμε πολύ πολύ σκληρά για την επόμενη σεζόν για να επιστρέψουμε».

Για την παραμονή του στον Παναθηναϊκό: «Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Κάθε παίκτης θέλει να παίζει, θέλει να αισθάνεται σημαντικός, έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αισθάνομαι ότι το σπίτι μου είναι εδώ, ας δούμε τι θα γίνει. Είμαι χαρούμενος εδώ».

Για το πρώτο παιχνίδι της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026: «Η Ισπανία δεν έκανε καλή δουλειά στο πρώτο ματς, αλλά αυτό συμβαίνει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, είναι μία μεγάλη διοργάνωση. Δεν ανησυχώ, υπομονή. Η Ισπανία θα είναι εκεί».