Στην εντατική νοσοκομείου του Ρίο Ντε Τζανέιρο, λόγω φλεγμονής στους πνεύμονες, νοσηλεύεται ο Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα, προπονητής της εθνικής Βραζιλίας που κατέκτησε το Μουντιάλ 1994.
Ο Παρέιρα είναι ένας από τους προπονητές που οδήγησαν τη Σελεσάο στην κορυφή του κόσμου και η είδηση για το πρόβλημα υγείας έχει προκαλέσει ανησυχία στη χώρα, με τις ευχές των συμπατριωτών του να τον συνοδεύουν.
Όπως έγινε γνωστό, ο 83χρονος πρώην τεχνικός αντιμετωπίζει πρόβλημα στους πνεύμονες και έπειτα από φλεγμονή που προκλήθηκε μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Ρίο Ντε Τζανέιρο και νοσηλεύεται στην εντατική.
Τα τελευταία χρόνια η υγεία του Παρέιρα έχει επιδεινωθεί καθώς πάσχει από λέμφωμα Hodgkin, καρκίνο του λεμφικού συστήματος.
🇧🇷 Vainqueur de la Coupe du monde 1994 avec le Brésil, l’ancien sélectionneur Carlos Alberto Parreira a été admis en soins intensifs mercredi dans un hôpital de Rio de Janeiro en raison d’une inflammation pulmonairehttps://t.co/BoU89zvPaZ— RMC Sport (@RMCsport) June 18, 2026