Στην εντατική νοσοκομείου του Ρίο Ντε Τζανέιρο, λόγω φλεγμονής στους πνεύμονες, νοσηλεύεται ο Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα, προπονητής της εθνικής Βραζιλίας που κατέκτησε το Μουντιάλ 1994.

Ο Παρέιρα είναι ένας από τους προπονητές που οδήγησαν τη Σελεσάο στην κορυφή του κόσμου και η είδηση για το πρόβλημα υγείας έχει προκαλέσει ανησυχία στη χώρα, με τις ευχές των συμπατριωτών του να τον συνοδεύουν.

Όπως έγινε γνωστό, ο 83χρονος πρώην τεχνικός αντιμετωπίζει πρόβλημα στους πνεύμονες και έπειτα από φλεγμονή που προκλήθηκε μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Ρίο Ντε Τζανέιρο και νοσηλεύεται στην εντατική.

Τα τελευταία χρόνια η υγεία του Παρέιρα έχει επιδεινωθεί καθώς πάσχει από λέμφωμα Hodgkin, καρκίνο του λεμφικού συστήματος.