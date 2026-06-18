Με ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη (18/6) η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για όσα έχουν γραφτεί για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του, μετά τα δάκρυά του στο ματς της Αργεντινής με την Αλγερία για το Μουντιάλ 2026.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής καθώς με χατ-τρικ οδήγησε την ομάδα του σε νίκη με 3-0, αυτό με το οποίο ασχολήθηκαν όλοι όμως ήταν τα δάκρυά του μετά το πρώτο γκολ που πέτυχε. Οι δημοσιογράφοι στην Αργεντινή υποστήριξαν πως αυτό έγινε λόγω της επιδείνωσης της υγείας του πατέρα του, με αποτέλεσμα η οικογένεια του Μέσι να απαντήσει μέσω ανακοίνωσης.

Σε αυτή αναφέρονται αναλυτικά τα εξής…

«Θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας δυσαρέσκεια για την έλλειψη ευαισθησίας, σεβασμού και διακριτικότητας με την οποία ορισμένοι άνθρωποι αντιμετώπισαν ένα αυστηρά ιδιωτικό και οικογενειακό θέμα. Η οικογένεια επιθυμεί να διευκρινίσει ότι μόνο οι πιο στενοί συγγενείς διαθέτουν ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση του Χόρχε.

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εκδοχή, δήλωση ή πληροφορία δεν προέρχεται από την ίδια την οικογένεια και τα επίσημα κανάλια της δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη ή αληθινή.

Ευχαριστούμε ειλικρινά για τις εκδηλώσεις αγάπης, σεβασμού και ενδιαφέροντος που έχουμε δεχθεί και ζητούμε να διαφυλαχθούν η ιδιωτικότητα, η εμπιστευτικότητα και η προσωπική ζωή του Χόρχε και ολόκληρης της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας».