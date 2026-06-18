Οι Νιου Γιορκ Νικς είναι οι πρωταθλητές του NBA για τρίτη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά το μακρινό 1973, με τους οπαδούς τους να βγάζουν μαζικά στους δρόμους της πόλης για να τους αποθεώσουν στην καθιερωμένη παρέλαση.

Η Νέα Υόρκη περίμενε περισσότερο από μισό αιώνα για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τώρα που ήρθε η ώρα το γιόρτασε με την ψυχή της. Τόσο μετά το τέλος του πέμπτου αγώνα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, όπου έγινε το 4-1, όσο και στην καθιερωμένη παρέλαση στους δρόμους της πόλης.

Δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Νέας Υόρκης για να αποθεώσουν τους Νικς, με την αστυνομία της πόλης να ανακοινώνει ότι περίπου 2,5 ώρες πριν την έναρξη της παρέλασης οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ήταν ασφυκτικά γεμάτοι.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον και οι συμπαίκτες του είδαν ανθρώπους κάθε ηλικίας να είναι ντυμένοι στα χρώματα των Νικς και να φωνάζουν συνθήματα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τη Νέα Υόρκη να ζει στιγμές για τις οποίες ανυπομονούσε εδώ και δεκαετίες.