Δημοσιεύματα στο εξωτερικό θέλουν τον Παναθηναϊκό να είναι μία από τις ομάδες που μίλησαν με την Άρσεναλ για τον Ισπανό τερματοφύλακα Κέπα Αριθαμπαλάγα.

Οι «πράσινοι» θέλουν να αποκτήσουν τερματοφύλακα και δημοσιεύματα στο εξωτερικό τούς συνδέουν με τον 31χρονο διεθνή Ισπανό, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους «κανονιέρηδες» μέχρι το 2028.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός, η Μπεσίκτας, η Κόμο και η Χετάφε είναι οι τέσσερις ομάδες που φέρονται να επικοινώνησαν με την Άρσεναλ για να μάθουν τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης και από εκεί και πέρα να δουν αν θα κάνουν ή όχι κάποια πρόταση.

Τη φετινή σεζόν ο Κέπα είχε 12 συμμετοχές με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα σε όλες τις διοργανώσεις ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βαγιαδολίδ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπόρνμουθ και φυσικά στην Τσέλσι, όπου πέρασε τα περισσότερα χρόνια, με 163 συμμετοχές.