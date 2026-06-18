Η 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε και στη FIFA είναι ικανοποιημένοι με την προσέλευση των φιλάθλων, καθώς υπάρχει πληρότητα 99,4% στις εξέδρες.

Τα επίσημα στοιχεία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας κάνουν λόγο για 1,57 εκατομμύρια θεατές στην 1η αγωνιστική και η πληρότητα στις εξέδρες έφτασε στο 99,4%.

Στο παιχνίδι με τον λιγότερο κόσμο, το Ολλανδία – Ιαπωνία στο Ντάλας, η πληρότητα ήταν στο 98%, ενώ συνολικά οκτώ αγώνες ήταν sold out. Σε ό,τι αφορά τους δύο αγώνες στους οποίους κόπηκαν τα περισσότερα εισιτήρια, έγιναν αμφότεροι στο Μεξικό και συγκεκριμένα στο στάδιο Αζτέκα.

Πρόκειται για το Μεξικό – Νότια Αφρική στην πρεμιέρα και το Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, παιχνίδια στα οποία τα εισιτήρια ήταν 80.824. Όλα αυτά τα στοιχεία, όπως εξηγεί η FIFA, προκύπτουν με βάση τις πωλήσεις των εισιτηρίων και όχι την πραγματική προσέλευση στο γήπεδο.

«τα επίσημα στοιχεία προσέλευσης αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των εισιτηρίων που διατέθηκαν και τους θεατές που παραβρέθηκαν εντός της περιμέτρου του σταδίου, και όχι οπτικές αξιολογήσεις της πληρότητας των θέσεων σε μια δεδομένη στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η FIFA συνεργάζεται στενά με τις αρχές των γηπέδων σταδίου και τις ομάδες έκδοσης εισιτηρίων για να διασφαλίσει ότι όλα τα δημοσιευμένα δεδομένα βασίζονται σε επαληθευμένες επιχειρησιακές πληροφορίες», ανέφερε εκπρόσωπός της.