Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις

Ο Παναθηναϊκός αρχίζει τις αλλαγές στο ρόστερ μετά την πρόσληψη του Νίστρουπ και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αποχωρήσεις. Ο Σφιντέρσκι πωλήθηκε στη Βίτζεβ Λοτζ, ο Μπακασέτας όπως είναι γνωστό εδώ και κάποιες μέρες δεν υπολογίζεται και εξελίξεις αναμένεται να υπάρξουν και με Γεντβάι, Τσιριβέγια και Πάντοβιτς. Ο τελευταίος είναι πιθανό να παραχωρηθεί κάπου ως δανεικός, καθώς οι πράσινοι πιστεύουν στο ταλέντο του, όλα όμως θα ξεκαθαρίσουν μετά τις προτάσεις που θα γίνουν.

Αισιοδοξία για Τσάπρα

Σε ό,τι αφορά τις προσθήκες, στον Παναθηναϊκό υπάρχει αισιοδοξία για τον Τσάπρα, με τον Αλαφούζο να έχει αναλάβει το θέμα. Οι σχέσεις του με τον Κομπότη είναι άριστες και οι πράσινοι πιστεύουν πως ο Έλληνας δεξιός μπακ θα υπογράψει στην ομάδα τους. Το θέμα έχει εξελιχθεί σε σίριαλ, καθώς υπάρχουν εδώ και μήνες ρεπορτάζ και φήμες για το πού θα συνεχίσει την καριέρα του, αλλά για το τριφύλλι φαίνεται πως θα έχει happy end. Αυτό λένε τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Μέχρι και τρεις ανακοινώσεις η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ δεν βιάζεται σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές ή τις ανανεώσεις συμβολαίων, εντός του μήνα όμως αναμένονται ανακοινώσεις. Και δεν αποκλείεται να είναι τρεις τελικά. Στη Νέα Φιλαδέλφεια συνεχίζουν τις συζητήσεις με Γιόβιτς και Πήλιο για τις ανανεώσεις των συμβολαίων τους και δεν αποκλείεται αυτά τα θέματα να κλείσουν την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα όμως ο Ριμπάλτα θα… ανεβάσει ρυθμό και στα μεταγραφικά και είναι πιθανό μέχρι το τέλος του Ιουνίου να έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα σε ό,τι αφορά το ποιος θα είναι ο δεύτερος, μετά τον Ζούμπκοφ, που θα ντυθεί στα κιτρινόμαυρα.

Άλλος αέρας χωρίς Αταμάν

Η αποτυχία σε Euroleague και πρωτάθλημα βάρυνε πολύ το κλίμα στις τάξεις του Παναθηναϊκού, το έφτιαξε όμως η αποχώρηση του Αταμάν. Τα πράγματα δεν ήταν καλά στα αποδυτήρια των πράσινων και οι παίκτες είχαν πολλά παράπονα από τον προπονητή τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτό που τους ενοχλούσε κυρίως ήταν το γεγονός πως ο Τούρκος δεν αναλάμβανε καμία ευθύνη και πάντα έφταιγαν οι παίκτες ή οι διαιτητές, όταν το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Και αφού δεν άλλαζε τακτική, στο τέλος έχασε τα αποδυτήρια, έχασε τους τίτλους και έχασε και τη θέση του.

Δυσκολίες για Ινσίνιε

Ο Ηρακλής συνεχίζει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Ινσίνιε, τα πράγματα όμως δεν είναι εύκολα. Ο Ματσάρι ξέρει πολύ καλά τον Ιταλό εξτρέμ και τον θέλει στην Ελλάδα, ο παίκτης όμως έχει στα χέρια του πρόταση και από την Πεσκάρα για διετές συμβόλαιο και πρόκειται για ομάδα με την οποία είναι δεμένος, εκεί άρχισε να φτιάχνει το όνομά του. Πρόταση, όπως λένε στην Ιταλία, υπάρχει και από γαλλική ομάδα και ο Ινσίνιε δεν έχει πάρει ακόμη την τελική απόφασή του. Το οικονομικό πάντως θα παίξει μεγάλο ρόλο γιατί πάντα το έβαζε σε πρώτο πλάνο σε όλη του την καριέρα.