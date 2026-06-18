Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στάθηκε στο πλευρό του νέου τεχνικού επιτελείου από το ξεκίνημα του «πράσινου» εγχειρήματος, με την παρουσία του να ξεπερνά τον τυπικό χαρακτήρα. Είχε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τον Δανό προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, παρακολουθώντας από κοντά την έναρξη της προετοιμασίας και την υλοποίηση του αγωνιστικού σχεδιασμού.

Σε μια περίοδο ανανέωσης και ανασύνταξης για τον Παναθηναϊκό, η παρουσία του στέλνει μήνυμα στήριξης προς το προπονητικό τιμ και τη συνολική προσπάθεια, με στόχο μια νέα αγωνιστική αφετηρία. Παράλληλα, «τρέχει» και ο μεταγραφικός σχεδιασμός, με τις πρώτες κινήσεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα, ενώ η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει την ερχόμενη Δευτέρα (22/6) για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.