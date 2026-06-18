Η Πορτογαλία παρουσιάστηκε κατώτερη των προσδοκιών στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ , μένοντας στο 1-1 απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε έντονο προβληματισμό για την εικόνα της ομάδας.

Οι Ίβηρες δεν κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, εμφανίζοντας αστάθεια στο επιθετικό κομμάτι και περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίστηκε ως βασικός επιθετικός, δεν μπόρεσε να επηρεάσει ουσιαστικά το παιχνίδι, χάνοντας ευκαιρίες και μένοντας μακριά από τα υψηλά στάνταρ απόδοσης που τον συνοδεύουν.

Η συζήτηση γύρω από την απόδοσή του εντάθηκε μετά το τέλος του αγώνα, με τον Τιερί Ανρί να τοποθετείται επικριτικά ως τηλεσχολιαστής, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα για την Πορτογαλία πρέπει να είναι η αποτελεσματικότητα της ομάδας και όχι η ατομική επίδοση του σέντερ φορ. Ο Γάλλος παλαίμαχος επιθετικός στάθηκε σε συγκεκριμένες φάσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο Ρονάλντο επέλεξε προσωπικές ενέργειες σε στιγμές όπου υπήρχαν καλύτερες επιλογές για την ομάδα.

Really good analysis from Henry. This is the Ronaldo issue right now.



He's playing as a 9, but he's never been a 9 and he's not acting as a 9. Not giving Portugal those traits and it hurt them today. pic.twitter.com/yjSaOK2J5J — Marc Geschwind (@MarcGeschwind) June 17, 2026

Από την πλευρά του, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση να διατηρήσει τον Πορτογάλο επιθετικό στον αγωνιστικό χώρο, σημειώνοντας πως, δεδομένης της ανάγκης για γκολ, δεν υπήρχε λόγος αντικατάστασής του, υποστηρίζοντας εμμέσως την επιλογή του.

Το αποτέλεσμα αφήνει την Πορτογαλία με προβληματισμό ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης, καθώς καλείται να βελτιώσει άμεσα την επιθετική της λειτουργία και τη συνολική της εικόνα.