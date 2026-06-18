Παρότι οι τελικοί της Stoiximan Basket League ολοκληρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, ο απόηχός τους συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα. Στο επίκεντρο αυτή τη φορά βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος αυτές τις ημέρες απολαμβάνει το πρώτο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών μαζί με την οικογένειά του.

Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κατά τη διάρκεια του 5ου τελικού, αλλά και όσα ακολούθησαν στο περιθώριό του, είχαν ως αποτέλεσμα να αναζωπυρωθεί η συζήτηση γύρω από τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού στα social media και όχι μόνο. Παράλληλα, επανήλθαν στο προσκήνιο αναφορές και περιστατικά που τον αφορούν, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, η στάση αυτή φαίνεται να κινητοποίησε την πλευρά του «τριφυλλιού», η οποία εξετάζει τρόπους ώστε να προστατεύσει τον παίκτη της από τη συνεχιζόμενη φημολογία και τα σχόλια που κυκλοφορούν.

Ενδεικτική είναι και η τοποθέτηση της δικηγόρου Μαργαρίτας Θάνου, η οποία εκπροσωπεί τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Με ανάρτησή της στα social media, δημοσίευσε φωτογραφία του Κέντρικ Ναν συνοδεύοντάς τη με μήνυμα στήριξης προς τον Αμερικανό γκαρντ, δίνοντας περαιτέρω τροφή στη σχετική συζήτηση.