Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συμπλήρωσε 16 χρόνια στην προεδρία του Ολυμπιακού και με αφορμή την επέτειο αυτή απηύθυνε μήνυμα, αναφερόμενος στη διαδρομή του συλλόγου από τη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία του.

Η αλλαγή σελίδας στον Ολυμπιακό ξεκίνησε το 2010, όταν ο ισχυρός άνδρας της ομάδας διαδέχθηκε τον Σωκράτη Κόκκαλη, σε μια περίοδο που το κλαμπ βρισκόταν μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις. Από τότε, ο σύλλογος κατέγραψε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία εντός συνόρων, με 11 κατακτήσεις πρωταθλήματος, 5 Κύπελλα Ελλάδας και 1 Σούπερ Καπ.

Ξεχωριστή στιγμή στην πορεία αυτή αποτέλεσε η κατάκτηση του UEFA Europa Conference League το 2024, ενός ιστορικού τίτλου που κατέστησε τον Ολυμπιακό την πρώτη ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο συλλόγων.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 16 ετών, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το δικό του μήνυμα, κάνοντας αναδρομή στη μέχρι τώρα διαδρομή, αλλά και δίνοντας το στίγμα για τη συνέχεια, με στόχο τη συνέχιση της παρουσίας του Ολυμπιακού σε υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Αναλυτικά:

2010-2026: 16 χρόνια κρατάμε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού, με πίστη, όνειρα και θριάμβους.

Γράφουμε μαζί με τον υπέροχο κόσμο μας χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ταξιδεύοντας τα τον κόσμο.

Είδαμε την Ποδοσφαιρική Ομάδα να κατακτά Ευρωπαϊκό τίτλο φτάνοντας σε ένα όνειρο τρελό που υπήρχε σε κάθε Ολυμπιακό και ελληνικό σπίτι για έναν αιώνα!

Την ίδια χρονιά είδαμε το νέο αίμα του Συλλόγου, την Ομάδα των νέων να κατακτά το Champions League των Νέων (Youth League).

11 Πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα, 1 σούπερ καπ, απόλυτη κυριαρχία στην Ελλάδα!

Συνεχίζουμε για υψηλότερες κορυφές.

Ένα όραμα ένας στόχος: Παντοδύναμος Ενιαίος Ευρωπαίος Ολυμπιακός με αμέτρητους τίτλους σε όλα τα σπορ σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Ονειρευτήκαμε για τον Ερασιτέχνη, έναν πολυαθλητικό Σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη!

Από το 2010 μέχρι σήμερα, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ άλλαξε τον Παγκόσμιο Αθλητισμό φτάνοντας σε 143 τίτλους (σε σύνολο 227 στην Ιστορία μας) από τους οποίους οι 11 Ευρωπαϊκοί (σε σύνολο 15 στην Ιστορία μας) στα βασικά Ολυμπιακά ομαδικά σπορ!

Την ίδια περίοδο ο Ερασιτέχνης ΟΣΦΠ γιόρτασε περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικό επίπεδο ενώ θαυμάσαμε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να θριαμβεύουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις εγχώριες και διεθνείς.

Ζούμε όλοι μαζί οι Ολυμπιακοί σε μια εποχή θριάμβων στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, στο χάντμπολ και σε όλα τα σπορ, προχωράμε ενωμένοι, μια γροθιά στο μέλλον.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!