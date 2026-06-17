Ο Παναθηναϊκός αναμένει σήμερα να πληροφορηθεί τον αντίπαλό του για την έναρξη της ευρωπαϊκής του πορείας στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η διαδικασία της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν της Ελβετίας στις 15:00 και θα μεταδοθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της UEFA.

Το πρωί της Τετάρτης (17/06) ανακοινώθηκαν τα υπο-γκρούπ της κλήρωσης, με αποτέλεσμα οι πιθανοί αντίπαλοι των «πράσινων» να περιοριστούν σε τρεις ομάδες και δύο ζευγάρια.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

DAC 1904 (Σλοβακία)

Ντέσιτς (Μαυροβούνιο) – Λιεπάγια (Λετονία)

Πάκσι (Ουγγαρία)

Μπράβο (Σλοβενία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) – Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία): η ομάδα που θα αποκλειστεί από τον πρώτο προκριματικό του Europa

Το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού θα γίνει στις 23 του Ιουλίου και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα. Αν εκείνος κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στην επόμενη κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου.