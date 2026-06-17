Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ η Αργεντινή, επικρατώντας 3-0 της Αλγερίας σε μια αναμέτρηση όπου κυριάρχησε απόλυτα, με τον Λιονέλ Μέσι να βρίσκεται στο επίκεντρο και τις εξέδρες να ζουν στιγμές… πανζουρλισμού κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα.

Η Αργεντινή πήρε από νωρίς τον έλεγχο και άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό, όταν ο Μέσι βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα της Αλγερίας, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτηση. Η ομάδα του διατήρησε την κατοχή και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Αλγερινούς μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε, με την Αργεντινή να συνεχίζει να πιέζει και τον Μέσι να πετυχαίνει και δεύτερο γκολ, έπειτα από οργανωμένη επίθεση και τελείωμα μέσα από την περιοχή, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 76ο λεπτό, σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή, ολοκληρώνοντας μια άνετη πρεμιέρα για τους πρωταθλητές κόσμου.

Ενδεκάδες

Αργεντινή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ακούνα, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Ντι Μαρία, Μέσι, Λαουτάρο Μαρτίνες.

Αλγερία: Ζιτ, Μαντί, Αΐτ-Νουρί, Μπενασερί, Μπενταλέμπ, Τσαΐμπι, Μπουνετζά, Μάτζα, Γκουρί, Μπελκεμπλά, Μούσα.

Στις εξέδρες επικράτησε πραγματικός πανζουρλισμός, με τους Αργεντινούς φιλάθλους να αποθεώνουν τον Μέσι σε κάθε του ενέργεια, μετατρέποντας το γήπεδο σε μια ασταμάτητη γιορτή.